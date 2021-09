Od przyszłego roku wyniosłaby 3 proc. zamiast obecnego ryczałtu. - Faktycznie ten wzrost składki byłby niższy, bo dziś 1,75 pkt proc. z 9 pkt. proc. składki nie odlicza się od podatku A nawet na takiej zmianie w pierwszym roku większość przedsiębiorców zyska - zauważa jeden z naszych rozmówców. W kolejnym roku składka wzrosłaby o 2 proc i zapewne tyle samo rok później. W ostatnim roku wzrost składki będzie zależał od tego, czy docelowy poziom składki dla działalności gospodarczych wyniesie 9 proc., jak dla pozostałych podatników. Takie decyzje mogą zapaść jeszcze przed posiedzeniem rządu i trakcie prac na komitecie stałym. Z kolei dla osób na ryczałcie składka także będzie ryczałtowa, choć będą różne stawki w zależności od obrotów.

Obecnie składka dla działalności gospodarczych jest ryczałtowa i wynosi 9 proc. od 75 proc. przeciętnego wynagrodzenia. W tym roku to 381 zł. Gdyby faktycznie wprowadzić 3 proc. od dochodu to dla miesięcznego dochodu poniżej 12 700 zł składka była niższa niż obecna.

Korekty w projekcie ustawy o polskim ładzie, konsultowanym przez ubiegły miesiąc, mają osłabić opór wobec pomysłów PiS zmian w podatku dochodowym i składce zdrowotnej. Pierwotnie proponowane rozwiązanie - składka 9 proc. dla JDG spotkało się z ostrą krytyką przedsiębiorców, których spora część odczułaby negatywnie te zmiany. Dla tych o dochodzie 7 tys. zł miesięcznie mimo podwyżki kwoty wolnej do 30 tys. zł obciążenia wzrosłyby. Rząd uzasadnia zmiany w składce chęcią wyrównania dysproporcji w obciążeniu osób pracujących na etatach a prowadzących działalność gospodarczą. Dziś w przypadku tych najlepiej zarabiających obciążenia osób prowadzących działalność gospodarczą są blisko o połowę niższe niż w przypadku etatu. Do tego w Sejmie przyjęto ustawę o 7 proc. PKB na zdrowie, jeśli nie zostaną dokonane zmiany w zasadach opłacania składki zdrowotnej przez osoby o najwyższych dochodach to koszt rosnących wydatków w nieproporcjonalnie wysokim stopniu obciąży resztę podatników.

Jeśli projekt ustawy zostanie przyjęty w najbliższy wtorek to Sejm może się zająć nim na posiedzeniu w połowie września, by proponowane zmiany weszły w życie od początku listopada