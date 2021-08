Jeżeli taka osoba będzie w danym roku podatkowym przebywać w Polsce nie dłużej niż 183 dni, to płatnik musi potrącać od jej wynagrodzenia 20-proc. zryczałtowany podatek (art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy o PIT) i wpłacać go do urzędu skarbowego do 20. dnia następnego miesiąca.