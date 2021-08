Chodziło o mężczyznę, który za pomocą platformy internetowej oferował kurs z chemii dla uczniów przygotowujących się do matury. Co prawda nie ukończył studiów z chemii, tylko z farmacji, ale – jak tłumaczył – zaliczył na nich chemię: ogólną, nieorganiczną, organiczną, analityczną, fizyczną, radiofarmaceutyczną, biochemię oraz chemię leków . Co więcej, napisał także pracę magisterską z chemii.