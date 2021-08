Rząd proponuje zawężenie obecnego zwolnienia podatkowego, którym objęte są nieruchomości, na których znajduje się infrastruktura kolejowa, np. bocznice kolejowe. Założenia do projektu nowelizacji przedstawiło Ministerstwo Infrastruktury w wykazie prac legislacyjnych rządu. Obecnie wystarczy, że na działce należącej do przedsiębiorcy jest kawałek nieużywanej bocznicy kolejowej lub toru kolejowego (elementy wymienione w załączniku nr 1 do ustawy o transporcie kolejowym, t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1043 ze zm.), a zwolniona z podatku od nieruchomości jest cała działka wraz z budynkami i budowlami. Korzystają na tym przedsiębiorcy, ale gminy tracą miliony złotych (według ich szacunków może to być nawet 188 mln zł rocznie w skali całego kraju).