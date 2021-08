Spółka uważała, że od tej części budynku, którą wynajmuje studentom, powinna płacić podatek według niższej stawki. Wskazała, że należący do niej akademik został określony w ewidencji gruntów i budynków jako budynek mieszkalny. To potwierdza, że w świetle art. 1a ust. 2a pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.) nie jest on związany z prowadzeniem działalności gospodarczej – twierdziła.