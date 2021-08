Spółka komandytowa jest spółką osobową określoną w kodeksie spółek handlowych, w której co najmniej jeden wspólnik odpowiada wobec wierzycieli za zobowiązania spółki bez ograniczenia i jest to komplementariusz. Przy czym odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika – komandytariusza jest ograniczona do wysokości sumy komandytowej. Spółka osobowa może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, a także zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana. Umowa spółki określa oznaczony kwotowo zakres odpowiedzialności każdego komandytariusza wobec wierzycieli (tj. sumę komandytową). Można zatem powiedzieć, że komplementariusz jest wspólnikiem czynnym, który co do zasady prowadzi sprawy spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. Przy czym czynne uczestniczenie w kierowaniu spółką przez tego wspólnika zostało połączone w kodeksie spółek handlowych z przypisaniem mu nieograniczonej odpowiedzialności za zobowiązania spółki – odpowiada za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem. Natomiast rolę wspólnika biernego pełni komandytariusz, który w zasadzie nie prowadzi spraw spółki i jej nie reprezentuje. Bierny udział komandytariusza w kierowaniu działalnością spółki jest powiązany w kodeksie spółek handlowych z przyznaniem mu ograniczonej odpowiedzialności za jej zobowiązania. Wspólnik ten bowiem odpowiada za zobowiązania tylko do określonej w umowie sumy komandytowej.