Wprost w ustawie o PIT mają być również zwolnione świadczenia stanowiące instrumenty rynku pracy. Dziś co do zasady świadczenia otrzymane na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1409 ze zm.) są bez podatku, zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy o PIT. Ma się to zmienić, bo w przepisie o zwolnieniu pojawi się również ryczałt na pokrycie kosztów przejazdów na szkolenia oraz kosztów zakwaterowania. Dziś nie ma PIT od tego ryczałtu wskutek zaniechania poboru podatku przez ministra finansów.