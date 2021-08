Spółką holdingową mogłaby być wyłącznie spółka z.o.o. bądź akcyjna, która przez nieprzerwany okres co najmniej roku będzie posiadać bezpośrednio co najmniej 10 proc. udziałów lub akcji w polskiej lub zagranicznej spółce zależnej. Nie będzie ona mogła należeć do podatkowej grupy kapitałowej ani korzystać ze zwolnień CIT z tytułu działalności w specjalnej strefie ekonomicznej oraz z tytułu wypłaty dywidend bądź innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych do innego kraju UE.