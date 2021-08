Obecnie wolne od podatku są roczne przychody rolnika ze sprzedaży produktów roślinnych i zwierzęcych wyprodukowanych we własnym gospodarstwie do wysokości 40 tys. zł. Kto przekroczy limit, powinien złożyć do 20. dnia następnego miesiąca w urzędzie skarbowym pisemne oświadczenie o wyborze 2 proc. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Projekt zakłada wzrost limitu zwolnienia do 100 tys. zł. Powyżej tej kwoty (a więc od nadwyżki przychodów) nadal obowiązywałby 2 proc. ryczałt.