Nadal pozostanie problem rozliczania kosztów paliwa i energii potrzebnej do użytkowania samochodów elektrycznych. Co do zasady kwota ryczałtu zawiera w sobie wartość paliwa zużytego dla celów prywatnych. Potwierdził to minister finansów w interpretacji ogólnej z 11 września 2020 r. (nr DD3.8201.1.2020). Przypomniał, że art. 12 ust. 2a–2c ustawy o PIT zostały wprowadzone po to, aby ułatwić sposób określania wartości przychodu pracownika z tytułu wykorzystywania przez niego do celów prywatnych udostępnionego mu nieodpłatnie przez pracodawcę samochodu służbowego.