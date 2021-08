Co więcej, trzeba będzie co miesiąc informować Zakład Ubezpieczeń Społecznych o stosowanej formie opodatkowania i o dochodzie stanowiącym podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne

ZUS natomiast będzie mógł wzywać przedsiębiorcę do przedkładania różnego rodzaju dokumentów dotyczących rozliczeń podatkowych , a nawet kontrolować prawidłowość i rzetelność danych odnośnie do opodatkowania, wysokości przychodu lub uzyskiwanego dochodu (a więc i podatkowych kosztów).

Dla wielu księgowych zmiana jest zaskoczeniem nie tylko dlatego, że ustawa o VAT pozwala co do zasady wystawić fakturę do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę (art. 106i).

Dziś więc, gdy sprzedaż ma miejsce w kwietniu, fakturę można wystawić nawet i do połowy maja. Po zmianie dotyczącej obliczania składki zdrowotnej może to być zdecydowanie za późno.

‒ Będzie to wymagało zmian w organizacji pracy biur rachunkowych, a od ich klientów ‒ dyscypliny, bo już na początku miesiąca będą musieli zakończyć sprzedaż oraz odpowiednio wcześnie dostarczyć dokumentację do biura rachunkowego – mówi Arkadiusz Szwak, prezes i właściciel Szwak i Spółka.

Polski Ład pomija też całkowicie przepisy rozporządzenia ministra finansów z 23 grudnia 2019 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz.U. z 2019 r. poz. 2544). W par. 27 ust. 1 jest bowiem mowa, że jeżeli księgi są prowadzone przez biuro rachunkowe, to zapisy są dokonywane „w czasie zapewniającym prawidłowe i terminowe rozliczenia z budżetem, lecz nie później niż do dnia 20. każdego miesiąca za miesiąc poprzedni”.

Ma to związek z ustawami o PIT i o CIT, które dają czas do 20. dnia następnego miesiąca na obliczenie i wpłatę podatku dochodowego.

Powstaje też problem u przedsiębiorców, którzy opłacają zaliczki na PIT raz na kwartał. Taka forma rozliczeń oznacza, że przez pierwsze dwa miesiące każdego kwartału podatnik w ogóle nie deklaruje dochodu do opodatkowania. Co więc będzie ze składką zdrowotną?

Od przyszłego roku będzie to musiało się zmienić. Poradzą sobie ci, którzy postawią na digitalizację bądź już to zrobili (patrz opinia w ramce). ©℗

Nie ma racjonalnego uzasadnienia, aby przedsiębiorcy mieli w innym terminie obliczać dochód dla potrzeb ustalenia wysokości składki zdrowotnej, a w innym dla potrzeb obliczenia zaliczki na podatek dochodowy. Ustawodawca powinien skonstruować przepisy tak, aby ich wykonanie nie było uciążliwe. Należało zastanowić się nad rozwiązaniem, w którym zarówno zaliczka na podatek, jak i składka zdrowotna były przekazywane w jednym terminie i do jednego organu administracyjnego, np. do urzędu skarbowego, a ten z kolei zajmował się redystrybucją daniny do NFZ.

W naszej firmie nie widzimy zagrożeń, a to dzięki wdrożonym już kilka lat temu digitalizacjom procesów i czynności. To również zasługa klientów, którzy są zdyscyplinowani i codziennie dostarczają nam dane do zaksięgowania. Wymaga do szybkiego (najpóźniej do 3. dnia miesiąca) finalizowania sprzedaży (wystawienia faktur), bieżącej ewidencji kosztów i wyciągów bankowych.