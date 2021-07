Od 2022 r. karty podatkowej nie będą już mogli wybrać nowi podatnicy. Nadal prawo do niej będą mieć ci, którzy w ten sposób rozliczają się z fiskusem w 2021 r. Jeżeli z niej zrezygnują, to definitywnie, co oznacza, że później już nie będą mogli wrócić do tej formy opodatkowania.