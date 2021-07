Jednak u przedsiębiorców podstawą wymiaru będą rzeczywiste dochody. Składka zdrowotna nie będzie więc już stała, zryczałtowana. Dziś przedsiębiorcy, niezależnie od dochodów, płacą składkę w wysokość 382 zł. Po zmianach zapłacą 9 proc. swojego rzeczywistego dochodu i to bez możliwości odliczenia od podatku

To najbardziej kontrowersyjna zmiana przewidziana w projekcie. MF uzasadnia ją tym, że dzięki niej ujednolicona zostanie wysokość składki zdrowotnej oraz sposób jej naliczania. Zarówno pracownicy, jak i przedsiębiorcy zapłacą ją w wysokości 9 proc. dochodu. W efekcie mniej korzystne będzie wypychanie pracowników na umowy o dzieło lub zlecenie – wskazuje MF.

Roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne będzie następować po zakończeniu roku. Jeśli suma wpłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne za poszczególne miesiące roku będzie wyższa od rocznej składki ustalonej od rocznej podstawy, to ubezpieczonemu będzie przysługiwał zwrot różnicy (konieczny będzie wniosek).

– Prowadzenie jednoosobowej działalności na podatku liniowym, który do tej pory wynosił 19 proc., odejdzie do lamusa. Zmiany sprawią bowiem, że taki przedsiębiorca zapłaci aż 28 proc. podatku – wskazuje ekspert.

– Oznacza, że jeśli jesteś samozatrudnionym, ale pracujesz dla jednego pracodawcy, bardziej opłacalna będzie umowa o pracę, m.in. dlatego, że zwiększony zostanie drugi próg podatkowy i więcej ludzi wpadnie do koszyka ze stawką 17 proc. – komentuje Oniszczuk.

Zastrzega, że takie rozwiązanie może być korzystne dla pracowników, ale już nie dla pracodawców, bo dla nich oznacza to znaczny wzrost kosztów zatrudnienia.

– Pracodawcy mogą nie być w stanie zapewnić pracownikom takiej samej kwoty „na rękę” jak do tej pory – przewiduje ekspert.

Co dalej

Maciej Oniszczuk dodaje, że dobrze zarabiający specjaliści, np. z sektora IT (którzy bez problemu mogą pracować zdalnie), już myślą o zmianie rezydencji podatkowej np. na cypryjską (obowiązuje tam podatek 12,5 proc.).

Zaznacza, że Ministerstwo Finansów będzie próbowało zabezpieczyć się przed odpływem podatników do innych krajów. – Zamierza bowiem wprowadzić tzw. rozszerzoną rezydencję podatkową – wskazuje Maciej Oniszczuk.

– Jedna to przejście na opodatkowanie według skali podatkowej; wówczas będą mogli rozliczyć się wspólnie z małżonkiem i skorzystać z kwoty wolnej. Kolejne to przejście na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych lub na estoński CIT – mówił wiceminister. Dodajmy, że estoński CIT wymaga obecnie założenia spółki kapitałowej (z o.o. lub akcyjnej). Od przyszłego roku będą mogły go płacić komandytowe i komandytowo-akcyjne.