Na ogłoszonych w poniedziałek zmianach ma skorzystać większość pracowników. Gorzej z przedsiębiorcami, którzy nie tylko nie odliczą składki zdrowotnej, ale będą ją płacić od rzeczywistego dochodu. – Dla nich zmiany oznaczają de facto wzrost podatku o 7,75 pkt proc. – komentuje prof. Adam Mariański, partner zarządzający Mariański Group. Tego samego zdania jest Maciej Oniszczuk z kancelarii Oniszczuk & Associates. – Prowadzenie jednoosobowej działalności i płacenie 19-proc. podatku liniowego odejdzie do lamusa. Bo jeżeli do PIT dodamy 9-proc. składkę, to przedsiębiorca zapłaci aż 28 proc. podatku – wskazuje ekspert.