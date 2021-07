Co innego – przypomnijmy – gdyby poleasingowy samochód został wykupiony na firmę (o czym świadczyć może zaliczenie poniesionej w momencie wykupu opłaty do podatkowych kosztów firmy). Wówczas, chcąc uniknąć podatku dochodowego, należy odczekać ze zbyciem aż 6 lat i to licząc od wycofania składnika majątku (samochodu) z działalności gospodarczej. Jeżeli do momentu sprzedaży nie upłynie 6 lat, to przychód jest uznawany za przychód z działalności gospodarczej.