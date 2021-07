Wskazane potrącenia dokonywane są w ww. kolejności i w określonych granicach. I tak, w przypadku egzekucji świadczeń alimentacyjnych – do wysokości 3/5 wynagrodzenia. W razie egzekucji świadczeń niealimentacyjnych lub potrącania zaliczek pieniężnych – do wysokości 1/2 wynagrodzenia (z tym że potrącenia te nie mogą w sumie przekraczać 1/2 wynagrodzenia, a łącznie z potrąceniami należności alimentacyjnych – 3/5 wynagrodzenia). Kara pieniężna za jedno przekroczenie, a także za każdy dzień nieusprawiedliwionej nieobecności, nie może być wyższa od jednodniowego wynagrodzenia pracownika, a łącznie kary pieniężne nie mogą przewyższać 1/10 wynagrodzenia przypadającego pracownikowi do wypłaty, po dokonaniu potrąceń należności egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych (tj. należności alimentacyjnych i niealimentacyjnych) oraz zaliczek pieniężnych.