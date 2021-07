Radosław Kowalski, doradca podatkowy

Ponadto jej dział szkoleniowy zajmuje się prowadzeniem postępowań certyfikacyjnych, w ramach których nawet osoby niekorzystające uprzednio z usług edukacyjnych realizowanych przez spółkę mogą przystąpić do egzaminu i poddać się kwalifikacji w celu uzyskania jednego z technicznych tytułów zawodowych, w nadawaniu którego spółka może uczestniczyć dzięki szczególnym uprawnieniom uzyskanym od międzynarodowego partnera non profit.

Taka szeroka działalność spowodowała, że rozliczenie VAT spółki, prowadzenie ewidencji podatkowej i comiesięczne przygotowanie JPK_V7M jest prawdziwym wyzwaniem. Dodatkowa trudność związana jest z tym, że niektóre działania podejmowane są co jakiś czas, tzn. nie występuje stała aktywność w danej dziedzinie, ale dopiero wtedy, gdy znajdzie się klient na tego rodzaju świadczenie. Tak jest chociażby z usługą certyfikacji, w przypadku której występuje pewna sezonowość. Zasadniczo konsumenci nie są głównymi czy chociażby znaczącymi klientami spółki, ale co jakiś czas występuje sprzedaż na rzecz konsumentów, w tym osób z innego państwa Unii Europejskiej, a nawet spoza Wspólnoty.

Co ciekawe, chociaż spółka nie świadczy usług budowlanych, niektóre usługi techniczne są realizowane na nieruchomościach i tak ściśle z nimi związane, że podlegają opodatkowaniu w miejscu położenia nieruchomości

Główna księgowa spółki pani Agata miesiąc w miesiąc musi szczegółowo weryfikować, jakie świadczenia były wykonane w danym okresie, aby nie tylko prawidłowo, w tym we właściwym okresie, je opodatkować, lecz także by we właściwy sposób zaprezentować je w ewidencji. W przypadku JPK_V7M w praktyce stosowane są zarówno znaczniki GTU, jak i literowe, w tym szczególnie uciążliwe „MPP” i „TP”. Co jakiś czas występuje sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju i konieczność oznaczenie jej w JPK_V7M jako „SW”, a nawet usługi elektroniczne dla konsumentów, oznaczane jako „EE”.

W takiej sytuacji księgowa postanowiła poprosić o pomoc doradcę podatkowego, z usług którego wielokrotnie już korzystała. Chce przedyskutować, na co powinna zwrócić uwagę w związku ze zmianami w zasadach sporządzania JPK_V7M oraz z uwagi na wprowadzenie do ustawy o VAT regulacji pakietu e-commerce. Pani Agata sumiennie przygotowała się do spotkania, nie tylko kolejny raz przeanalizowała, jakie świadczenia były realizowane w ciągu ostatnich miesięcy, lecz także w trakcie cotygodniowego zebrania kadry kierowniczej spółki starała się zebrać jak najwięcej informacji na temat tego, jakiego typu transakcje będą realizowane w najbliższym czasie, na jakiego rodzaju sprzedaż stawia zarząd i do jakich klientów ma ona być kierowana (chodzi o główne grupy odbiorców, z uwzględnieniem tego, czy chodzi o transakcje B2B, jak do tej pory, czy może B2C, a także jaki klient jest najbardziej pożądany biznesowo: krajowy czy zagraniczny).

Zaopatrzona w takie dane i prognozy księgowa, pierwszy raz od dłuższego czasu bezpośrednio twarzą w twarz, a nie poprzez monitory komputerów, spotkała się z doradcą podatkowym, by jak najlepiej przygotować się do wyzwań, jakie postawił przed nią i innymi podatnikami i obsługującymi ich księgowymi prawodawca. Pracy dużo, a czasu, jak zawsze, za mało, więc po krótkiej wymianie grzeczności pani Agata postanowiła przejść do zagadnień, w celu omówienia których zaprosiła doradcę na spotkanie. ©℗

ETAP I. Ustalenie, czy nowelizacje dotyczą spółki

– Czytałam te nowe przepisy. Wydaje mi się, że nie są to jakieś duże zmiany – z wahaniem, ale i z nadzieją w głosie główna księgowa spółki bardziej zapytała, niż stwierdziła.

– Objętościowo faktycznie niezbyt duże – doradca podatkowy niby potwierdził, ale dało się wyczuć, że odpowiedź nie zakończy się na takim stwierdzeniu. – Jednak zdecydowanie nie można ich bagatelizować.

– Oczywiście, nawet mi to przez myśl nie przeszło – nieco teratralnie obruszyła się pani Agata. – Mam tego pełną świadomość, stąd nasze spotkanie. Na co powinnam zwrócić uwagę w pierwszej kolejności?

– Nie powiem tutaj niczego odkrywczego – zastrzegł doradca podatkowy – ale w przypadku niemal każdej zmiany przede wszystkim powinniśmy sprawdzić, czy modyfikacje wpłyną na naszą działalność. Tak jest i teraz.

co na to prawo? rada 1

– Czyli można rzec, że to zwykła procedura analizy nowych przepisów.

– Tak, musimy jednak zawsze pamiętać, że w przypadku przepisów wykonawczych, a z takimi mamy przecież do czynienia w przypadku rozporządzenia w sprawie JPK_VAT, konieczne jest uwzględnienie nie tylko przepisów ustawy, lecz także zmian w tych regulacjach, jeżeli również były dokonywane.

– Ale chyba nie zmieniły się przepisy ustawy o VAT dotyczące ewidencji i deklaracji – zastanowiła się na głos księgowa.

– Owszem, jednak były zmiany SLIM VAT, a ostatnio ustawodawca zafundował nam pakiet e-commerce – odpowiedział na wątpliwości doradca.

– No tak, jednak przepisy SLIM VAT weszły w życie na początku roku, a teraz mamy już lipiec, zatem trochę już obowiązują i składaliśmy za te okresy JPK_V7. No a regulacje e-commerce to nas prawie nie dotyczą – z przekonaniem odparła ksiegowa.

– Niestety, kolejny raz zmiany podatkowe nie do końca były ze sobą zsynchronizowane, więc dopiero teraz w rozporządzeniu zostały uwzględnione modyfikacje związane ze SLIM VAT. Co do e-commerce zaś – zastanowił się doradca podatkowy – fakt, że nie stosujecie w swojej działalności procedury szczególnej OSS czy IOSS, nie oznacza całkowitej neutralności, braku wpływu wprowadzonych modyfikacji na waszą spółkę.

ETAP II. Określenie, jak to wpłynie na obowiązki firmy

– No dobrze, czyli w jakimś zakresie zmiany w ustawie i przepisach wykonawczych mają do nas zastosowanie?

– Właśnie to musimy ustalić, stąd następny krok to wyznaczenie i konkretyzacja obszaru zmian. Ustalenie, jak nowelizacje wpłyną na naszą firmę.

– W sumie to oczywiste, ale o czym w szczególności powinniśmy pamiętać? – księgowa była dociekliwa.

– Przede wszystkim to, o czym przed chwilą wspomniałem, czyli jaki jest wpływ zmian przepisów ustawy o VAT na obowiązki ewidencyjne i w zakresie przygotowania deklaracji. Chodzi chociażby o ujmowanie wybranych korekt zmniejszających podatek naliczony czy klasyfikację niektórych dostaw czy usług, które realizujemy. Musimy ustalić, czy przypadkiem nie zmienił się podatkowy status niektórych czynności, a wraz z nim np. sposób oznaczania w ewidencji VAT.

co na to prawo? rada 2

– Wprawdzie mamy różne transakcje, ale czy coś się zmieni… – zastanowiła się główna księgowa.

– Pani Agato, z tego co pamiętam, zdarzały się u was transakcje sprzedaży dla konsumentów zagranicznych, w tym sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju, które były opodatkowane w Polsce i w JPK_V7M stosowała pani oznaczenie „SW”. Świadczyliście także usługi elektroniczne, dla których miał zastosowanie znacznik literowy „EE”. Czy dobrze kojarzę?

– Tak, były takie…

– No właśnie, i teraz, a dokładniej od początku lipca tego roku – doprecyzował doradca podatkowy – nie mamy już w ustawie o VAT takiej szczególnej czynności opodatkowanej jak sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju. Obecnie prawodawca posługuje się pojęciem wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość, czyli WSTO. A w JPK_V7, wraz ze sprzedażą wysyłkową z terytorium kraju, znika nam oznaczenie literowe „SW”.

– Ale my nie jesteśmy zarejestrowani do tej szczególnej procedury OSS. To dla nas mają znaczenie te nowe przepisy?

– To akurat nie ma znaczenia. A właściwie ma, bo ze względu na to, że nie stosujecie procedury uproszczonej OSS, musi pani pamiętać o szczególnych oznaczeniach dla WSTO czy tzw. usług TBE.

co na to prawo? rada 3

ETAP III. Sprawdzenie, od kiedy trzeba stosować zmienione przepisy

– Wiemy, w jakim zakresie zmiany nas dotyczą – mówiąc to, księgowa uzupełniała plik z notatką ze spotkania, którą swoim zwyczajem przygotowała, by następnie zgodnie z ustaleniami opisać procesy i wdrożyć je w spółce. – Co dalej?

– Musimy ustalić, które zmiany mają już teraz zastosowanie, a które dopiero w przyszłości – odpowiedział doradca.

– Chodzi o to, od kiedy stosować nowe regulacje, jak przygotować JPK_V7M w lipcu? – zastanowiła się księgowa.

– To jest ważne, ale o tym za chwilę.

– Czyli…

– …czyli w pierwszej kolejności przeanalizujemy przepisy przejściowe i zidentyfikujemy regulacje, które zastosujemy później niż pozostałe, dopiero od 2022 r., a dokładniej do JPK_V7 składanych za okresy rozliczeniowe przypadające po 2021 r. Takie niespodzianki przygotował prawodawca, a dodatkowo w okresie przejściowym mamy szczególny sposób oznaczania niektórych transakcji.

co na to prawo? rada 4

– Nie ułatwiają.

– W żadnym razie. Chociaż – zastanowił się doradca – ma to też dobre strony.

– Czyżby? Niemożliwe.

– A jednak. Nie musimy akurat w trakcie wakacji, czyli zaraz po wprowadzeniu zmian, implementować do systemu finansowo-księgowego nowej struktury.

co na to prawo? rada 5

– To rzeczywiście jest dobra informacja. Zwłaszcza że w wakacje, wiadomo, część osób jest na urlopach, a jak informatycy wgrywają nowe wersje oprogramowania, to zawsze coś nie zadziała albo zadziała nie tak, jak trzeba.

– Właśnie tak to jest z tymi aktualizacjami.

ETAP IV. Przygotowanie JPK_V7 z uwzględnieniem właściwych regulacji

– No dobrze, to chyba zbliżamy się do szczęśliwego końca procesu wdrażania zmian.

– Tak właśnie jest. Musimy zwrócić uwagę na jeszcze jedną kwestię.

– To znaczy? – zaniepokoiła się księgowa.

– Chodzi o przygotowanie JPK_V7M za czerwiec.

– No właśnie. Składamy JPK_V7M już w lipcu, czyli stosujemy nowe zasady…

– Mamy przepis przejściowy i dzięki temu wiemy, że czerwiec rozliczamy „po staremu” – doradca zakreślił w powietrzu cudzysłów. – To jest ważne, żebyśmy na finiszu stosowania niektórych rozwiązań nie zapomnieli o nich.

co na to prawo? rada 6

– No tak, później by jeszcze wzywali do korekty. Szkoda na nią czasu.

– Tak właśnie.

– To chyba wiem, jak działać. Ja sobie jeszcze zredaguję notatkę i pozwoli pan, że podeślę ją panu do weryfikacji, czy dobrze wszystko zrozumiałam i zapisałam.

– Oczywiście, jestem do dyspozycji.

– Później roześlę to do pracowników i jakoś przejdziemy przez te zmiany.

– Nie z takimi zmianami sobie radziliśmy, to i z tymi sobie poradzimy – zaśmiał się doradca. ©℗

rada 1 Nie można bagatelizować zmian

Zmiany w przepisach rozporządzenia regulującego zasady prowadzenia ewidencji VAT i przekazywania ewidencji oraz deklaracji w strukturze JPK_V7 nie są szczególnie obszerne i nie dotkną każdego podatnika, ale nie oznacza to, że można je bagatelizować. Wprowadzając zmiany, prawodawca uwzględnił niektóre postulaty podatników dotyczące JPK_V7 (niestety nie wszystkie), wiele z nich ma charakter doprecyzowujący, porządkujący. Jednak co najmniej kilka zmian ma charakter merytoryczny. Tak jest np. w przypadku znaczników GTU. Zmieniając przepisy, które normują to zagadnienie, prawodawca nie tylko uporządkował i doprecyzował niektóre zapisy, lecz także nieznacznie poszerzył stosowanie niektórych spośród GTU. Tak jest chociażby w przypadku GTU_10, którym w końcu (bo organy upierały się, że już wcześniej należy je stosować) oznaczane są dostawy części nieruchomości (w tym lokale). Z kolei w przypadku GTU_12 zostały zamieszczone oznaczenia PKWiU, co niewątpliwie ułatwi stosowanie tych regulacji. Przy tej okazji prawodawca poszerzył jednak obowiązek oznaczania GTU na usługi badania sprawozdań czy szeroko pojęte usługi w zakresie edukacji. W okolicznościach opisanych w niniejszym studium skutek będzie taki, że o ile uprzednio spółka nie stosowała oznaczenia GTU_12 do świadczenia usługi edukacyjnej z obszaru certyfikacji (bo nie było to usługą szkoleniową), o tyle od JPK_V7M za lipiec tego rodzaju usługa – jako edukacyjna – musi być oznaczona GTU_12. Innymi słowy, nie można dać się zwieść stosunkowo wąskiemu zakresowi nowelizacji i z całą pewnością należy ustalić, które zmiany mają wpływ na JPK_V7 danego podatnika, i sumiennie przygotować się do ich implementacji. W tym kontekście wystarczy wspomnieć o zniesieniu obowiązku stosowania oznaczenia literowego „MPP” – choć o tej wyczekiwanej zmianie wie chyba każdy zainteresowany podatkami.

rada 2 Trzeba dokładnie przeanalizować wszystkie zmodyfikowane przepisy

Wprowadzając nowe przepisy odnoszące się do ewidencji VAT i JPK_V7, ustawodawca wziął po uwagę również zmiany w samej ustawie o VAT. Chodzi przy tym zarówno o modyfikacje w ramach SLIM VAT, jak i o wdrożenie pakietu e-commerce. Należy uwzględnić to przy analizie zakresu stosowania nowych regulacji. Na szczególną uwagę zasługują transakcje, które z początkiem lipca pojawiły się w polskim systemie VAT. Co istotne, fakt, że podatnik nie stosuje szczególnych procedur z pakietu e-commerce (OSS czy IOSS), nie oznacza, że nowe przepisy nie mają do niego zastosowania i że nie ma to przełożenia na JPK_V7.

Zmiany wprowadzone w ramach SLIM VAT (dzisiaj oznaczanego często jako SLIM VAT 1) w istotny sposób wpłynęły na zasady korygowania VAT należnego i naliczonego. W szczególności jeżeli chodzi o podatek naliczony, uciążliwy dla podatników może być obowiązek korygowana nawet przy braku faktury korygującej sprzedawcy. Zmieniając rozporządzenie w sprawie JPK_VAT, prawodawca nie tylko postanowił uleczyć choroby wieku dziecięcego, ale również wpisać do jego regulacji zmiany związane z modyfikacją ustawy o VAT. Z tego właśnie powodu w rozporządzeniu znalazło się wskazanie, że przy braku faktury korygującej korekta podatku naliczonego ujmowana jest w JPK_V7 na podstawie dokumentu wewnętrznego „WEW”.

Jednak to nie koniec zmian wynikających wprost z ustawy. Od lipca 2021 r. z polskiego systemu VAT znika sprzedaż wysyłkowa towarów (jako pojęcie normatywne), uprzednio oznaczana jako „SW”. Zamiast niej pojawia się wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość (WSTO). Zgodnie z tym, jak pojęcie to definiuje prawodawca, rozumie się przez nie dostawę towarów wysyłanych lub transportowanych przez dostawcę lub na jego rzecz, w tym wtedy, gdy dostawca uczestniczy pośrednio w transporcie lub wysyłce towarów, z terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium państwa członkowskiego zakończenia wysyłki lub transportu towarów do nabywcy, który jest:

a) podatnikiem podatku od towarów i usług lub osobą prawną niebędącą podatnikiem podatku od towarów i usług, którzy nie mają obowiązku rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 9 ustawy o VAT, lub

b) podatnikiem podatku od wartości dodanej lub osobą prawną niebędącą podatnikiem podatku od wartości dodanej, którzy nie mają obowiązku rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów odpowiadającego wewnątrzwspólnotowemu nabyciu towarów, o którym mowa w art. 9 ustawy o VAT, lub

c) podmiotem niebędącym podatnikiem

– pod warunkiem że dostarczane towary nie są nowymi środkami transportu ani towarami instalowanymi bądź montowanymi z uruchomienie lub bez niego (jak w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT).

Dodatkowo podatnik, który nie wybrał uproszczonej procedury opodatkowania OSS (One Stop Shop) do transakcji WSTO oraz usług telekomunikacyjnych, nadawczych, elektronicznych (TBE) świadczonych na rzecz podmiotów, o których mowa w art. 28k ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT (w uproszczeniu: konsumentów), identyfikuje miejsce ich opodatkowania, odpowiednio w kraju lub w państwie konsumpcji (czyli nabywcy), z uwzględnieniem wspólnego dla nich limitu 42 000 zł. W związku z tym prawodawca nakazuje oznaczać takie transakcje wspólnym znacznikiem literowym. Ze względu na wspólny limit znikają z JPK_V7 odrębne oznaczenia „SW” i „EE”, które uprzednio były stosowane, odpowiednio dla sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju („SW”) oraz dla usług TBE („EE”). Jak zostało wskazane w uzasadnieniu do projektu zmian w rozporządzeniu w sprawie JPK_VAT, nowy wspólny dla obu grup świadczeń znacznik literowy ma zastosowanie: „(…) do każdej dostawy dokonywanej w ramach WSTO i każdej usługi TBE świadczonej na rzecz nabywcy posiadającego siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu w państwie członkowskim innym niż Polska, opodatkowanych na terytorium kraju (kiedy podatnik nie przekroczył limitu), jak i tych opodatkowanych poza terytorium kraju (kiedy podatnik przekroczył limit lub złożył stosowne zawiadomienie o skorzystaniu z opcji).” Czyli również wówczas, gdy nastąpi przekroczenie i czynności takie opodatkowane są w państwie konsumpcji. Oczywiście w takiej sytuacji sprzedaż nie jest prezentowana w polskim JPK_V7 ze stawką i kwotą VAT państwa nabywcy, a jako sprzedaż zagraniczna („NP”) lecz ze znacznikiem literowym (docelowo „WSTO_EE”) – z zastrzeżeniem tego, co wskazujemy w radzie 3.

rada 3 Warto pamiętać o skutkach wyboru procedur szczególnych

Należy przyjąć, że podobnie jak to było uprzednio w przypadku stosowania procedury MOSS, sprzedaż opodatkowana w procedurze OSS czy IOSS nie podlega prezentacji w JPK_V7, również jako transakcje zagraniczne.

W stanie prawnym obowiązującym do końca czerwca 2021 r. minister finansów w odpowiedziach na pytania podatników wskazywał, że sprzedaży opodatkowanej w procedurze MOSS nie ujmuje się – również jako sprzedaży zagranicznej – w JPK_V7.

Procedura OSS jest swego rodzaju następcą MOSS, jego poszerzoną wersją. IOSS stanowi z kolei jej odpowiednik dla towarów importowanych. Należy zatem przyjąć, że również sprzedaż opodatkowana w tych procedurach nie jest prezentowana w JPK_V7.

W odniesieniu do części „deklaracja” JPK_V7 uzasadnienie braku prezentacji zapisane jest w art. 99 ust. 1 ustawy o VAT. Racjonalne zatem jest przyjęcie, że skoro dla takich procedur prawodawca przewidział szczególne ewidencje i deklaracje, a jednocześnie zwykła deklaracja VAT nie obejmuje takiej sprzedaży, to nie są one prezentowane w JPK_V7. Tym samym, gdyby spółka zarejestrowała się do procedury szczególnej, to nie ujmowałaby w JPK_V7M sprzedaży objętej takim sposobem opodatkowania.

rada 4 Konieczne jest zachowanie czujności w okresie przejściowym

Trzeba zwrócić uwagę, że chociaż zmiany w zasadach prowadzenia ewidencji VAT i sporządzania JPK_V7 weszły w życie od 1 lipca 2021 r., to część zmian będzie stosowana dopiero od 2022 r. Prawodawca wprowadził bowiem kilka wyjątków, na podstawie których pewne nowe pozycje znajdą się dopiero w JPK_V7 za styczeń 2022 r. Chociaż prawodawca wskazuje konkretnie na styczeń, to należy przyjąć, że dotyczy to również JPK_V7K, czyli za I kwartał 2022 r. Dopiero wówczas podatnicy stosujący jako wierzyciele ulgę na złe długi wskażą termin płatności, a odwracający tę ulgę – datę otrzymania zapłaty. Przy okazji muszę zastrzec, że moim zdaniem będzie to dotyczyło również tych przypadków, w których ulga na złe długi została zastosowana przed 2022 r., a dłużnik uregulował zobowiązanie w styczniu 2022 r. lub później.

Dopiero od JPK_V7 za okresy rozliczeniowe od stycznia 2022 r. będą stosowane przez podatników ułatwiających dostawy (platformy elektroniczne) oznaczenia z pakietu e-commerce „IED”, a także oznaczenia „WSTO_EE”. Co ważne, do końca tego roku (a dokładniej w rozliczeniach VAT za tegoroczne okresy rozliczeniowe) podatnicy dokonujący WSTO i świadczący usługi TBE (w warunkach art. 28k u stawy o VAT) stosują wspólne oznaczenie „EE” (które do końca pierwszego półrocza 2021 r. było właściwe wyłącznie dla TBE).

Innymi słowy, we wskazanych powyżej okolicznościach, o ile spółka nie zarejestruje się dla potrzeb OSS, za okresy do końca 2021 r. stosuje do WSTO i TBE oznaczenie „EE” by w kolejnych okresach oznaczać je jako „WST_EE”.

Podatnik musi więc ustalić, które przepisy zastosuje dopiero od nowego roku, a które już dzisiaj, pamiętając również o regulacjach przejściowych. Jest to szczególnie ważne w przypadku podatników, którzy dokonywali sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, a obecnie występuje u nich WSTO. Ci bowiem w okresie przejściowym stosują dość nieoczywiste oznaczenie literowe.

rada 5 Można poczekać na nową strukturę

Opisane w radzie 4 odsunięcie w czasie obowiązku stosowania niektórych nowych oznaczeń – a konkretnie tych, które dla ich stosowania wymagają nowej struktury (nowych pozycji w strukturze) – jednoznacznie świadczy o tym, że resort finansów nie planuje wprowadzić nowej struktury już w trakcie 2021 r. Wynika z tego, że nowe struktury JPK_V7 będą obowiązywały dopiero od okresów rozliczeniowych 2022 r. Tym samym do końca 2021 r. – a dokładniej za okresy lipiec–grudzień 2021 r. (odpowiednio III i IV kwartał 2021 r.) – składając JPK_V7, podatnicy stosują strukturę obowiązującą od października 2020 r. Tym samym nie muszą się obawiać, że w środku wakacji będą zmuszeni wgrywać do systemów finansowo-księgowych nowe struktury JPK_V7. Będzie to konieczne dopiero w przyszłym roku. Co ważne, dotyczy to również tych podatników, do których mają zastosowanie przepisy pakietu e-commerce i np. dokonują WSTO ‒ i to bez uprzedniego zgłoszenia dla potrzeb procedury OSS.

rada 6 W JPK za czerwiec należy stosować dotychczasowe zasady

W przepisach przejściowych do nowelizacji rozporządzenia w sprawie JPK_VAT zostało wprost wskazane, że do rozliczeń za czerwic 2021 r. stosuje się przepisy dotychczasowe. Co prawda, mowa jest wyłącznie o czerwcu 2021 r., ale należy przyjąć, że dokładanie taka sama zasada ma zastosowanie również w przypadku podatników stosujących rozliczenie kwartalne, a zatem również do JPK_V7K za II kwartał 2021 r. Nowe przepisy dotyczą dopiero JPK_V7 składanego za lipiec 2021 r. i kolejne miesiące oraz odpowiednio za III kwartał 2021 r.

Biorąc pod uwagę te zastrzeżenia, należy stwierdzić, że przygotowując w lipcu 2021 r. JPK_V7 za czerwiec lub za II kwartał 2021 r., podatnik musi stosować regulacje obowiązujące do końca pierwszego półrocza. To w szczególności oznacza, że przygotowując ten JPK_V7, podatnik po raz ostatni musi weryfikować, czy dla danej sprzedaży (jako świadczący) lub zakupu (po stronie VAT naliczonego) istnieje obowiązek stosowania podzielonej płatności i, jeżeli tak jest, musi zastosować oznaczenie literowe „MPP”. W kolejnych JPK_V7 pola przeznaczone dla „MPP” pozostaną nieużywane – chociaż do końca 2021 r. będą jeszcze one występowały w strukturze. Podobnie jeżeli chodzi o oznaczenie „TP”, w przypadku gdy powiązania pomiędzy sprzedawcą a nabywcą wynikają wyłącznie z powiązania ze Skarbem Państwa lub jednostkami samorządu terytorialnego lub ich związków. Również klasyfikacja świadczenia dla potrzeb GTU powinna być dokonana według wcześniejszych zasad (o ile nastąpiła zmiana merytoryczna, jak przy usługach szkoleniowych/edukacyjnych). Z kolei podatnicy w pierwszym półroczu sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju oznaczą ją jako „SW”, nawet jeżeli już w kolejnym miesiąca taka sama sprzedaż będzie prezentowana jako „EE”. ©℗

!PODSUMOWANIE

Pierwotnie zmiany rozporządzenia dotyczącego JPK_V7 miały być wprowadzone z początkiem kwietnia 2021 r., jednak weszły w życie dopiero od drugiego półrocza. Nowelizacja rozporządzenia została podpisana przez ministra i opublikowana bardzo późno (w ostatnich dniach czerwca), gdyż było to możliwe dopiero po zamieszczeniu w Dzienniku Ustaw tekstu ustawy wdrażającej pakiet e-commerce.

Na szczęście tym razem opóźnienie nie wpływa negatywnie na funkcjonowanie podatników, gdyż w ślad za zmianą rozporządzenia nie musi być implementowana nowa wersja struktury JPK_V7M i odpowiednio JPK_V7K. Taka praktyczna zmiana zostanie dokonana dopiero od 2022 r., dzięki czemu programiści będą mieli czas na przełożenie jej treści na język komputerów, a podatnicy na implementację do systemów finansowo-księgowych. Nawet jeżeli podatnik dokonuje transakcji, które stanowią nową kategorię czynności opodatkowanej, wprowadzonej do ustawy o VAT wraz z pakietem e-commerce, czyli klasyfikowanych jako WSTO, to oznaczając je w JPK_7, wykorzysta istniejące już wcześniej pole „EE”.

Oczywiście nie można bagatelizować zmian, trzeba do niech się przygotować, a te przepisy, które już teraz obowiązują, stosować przygotowując JPK_V7 za lipiec lub odpowiednio za III kwartał roku. Warto w tym celu wdrożyć odpowiednie procesy, aby nowe zasady wdrożyć nie tylko we właściwym zakresie, lecz także w odpowiednim terminie.

