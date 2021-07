Spółka odwołała się od tej decyzji. Portugalski sąd zawiesił postępowanie w tej sprawie i skierował pytanie prejudycjalne do TSUE . Spytał, czy pośrednictwo w sprzedaży dodatkowej gwarancji można uznać za pomocniczą usługę finansową. To oznaczałoby, że obrót z tego tytułu nie wliczałby się do proporcji odliczenia podatku naliczonego, zgodnie z art. 174 ust. 2 dyrektywy VAT (w Polsce odpowiednikiem unijnego przepisu jest art. 90 ust. 6 pkt 2 ustawy o VAT).