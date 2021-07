Zdecydowaną większość jego odbiorców stanowią krajowe osoby indywidualne. Okazjonalnie się zdarza, że sprzedane zabawki wysyła z Polski do innych państw UE (np. Niemcy, Austria, Belgia, Francja, Włochy, Irlandia), a ich nabywcami są osoby indywidualne nieposiadające statusu podatnika VAT. Przedsiębiorca 30 czerwca 2021 r. sprzedał klientowi indywidualnemu z Niemiec (Hamburg) domek dla lalek o wartości 369 zł brutto (cena zawierała koszty wysyłki kurierem). Tego samego dnia sprzedawca otrzymał zapłatę za nabyty towar przelewem na rachunek bankowy. Domek dla lalek został wydany kurierowi 30 czerwca 2021 r. wraz z wystawioną tego dnia fakturą na kwotę 369 zł, w tym: kwota netto 300 zł i VAT 69 zł.

Z kolei 2 lipca 2021 r. klient indywidualny z Monachium (Niemcy) otrzymał sprzedanego przez przedsiębiorcę drewnianego konika na biegunach o wartości 492 zł (cena zawierała koszty wysyłki kurierem). Zapłatę za nabyty towar sprzedawca otrzymał przelewem na rachunek bankowy 1 lipca 2021 r. i tego samego dnia zabawka została wydana kurierowi wraz z wystawioną fakturą na kwotę 492 zł, w tym: kwota netto 400 zł i VAT 92 zł.

W przypadku obu dostaw towary zostały przewiezione przez firmę kurierską, na zlecenie i w imieniu przedsiębiorcy z Polski do Niemiec. Zarówno sprzedaż domku dla lalek, jak i konika na biegunach nie została zaewidencjonowana na posiadanej przez podatnika kasie rejestrującej.

Przedsiębiorca nie składał VAT-21 o wyborze miejsca opodatkowania sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju w Niemczech, a dotychczasowa wartość sprzedaży zabawek do Niemiec – w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju – wyniosła 13 728 zł. Podatek dochodowy rozlicza on na zasadach podatku liniowego, prowadząc podatkową księgę przychodów i rozchodów, a VAT i zaliczki na PIT opłaca na zasadach ogólnych za okresy miesięczne. Jak przedsiębiorca powinien rozliczyć na gruncie VAT i PIT sprzedaż tych towarów do Niemiec? ©℗

VAt

Opodatkowaniu VAT podlega m.in. odpłatna dostawa towarów na terytorium kraju (art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT). Przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (art. 7 ust. 1 ustawy o VAT). Z kolei przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii (art. 2 pkt 6 ustawy o VAT).

Dostawa z 30 czerwca 2021 r. (domek dla lalek)

W przypadku dostawy domku dla lalek (z 30 czerwca 2021 r.) mamy do czynienia ze sprzedażą wysyłkową z terytorium kraju. Przepisy o sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju zostały uchylone z 1 lipca 2021 r. ustawą z 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, jednak na podstawie art. 12 tej ustawy do towarów będących przedmiotem sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, których wysyłka lub transport rozpoczęły się przed 1 lipca 2021 r., a dostarczonych do nabywcy po 30 czerwca 2021 r., stosuje się regulacje dotychczasowe.

Przez sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju – stosownie do art. 2 pkt 23 ustawy o VAT – rozumie się dostawę towarów wysyłanych lub transportowanych przez podatnika podatku od towarów i usług lub na jego rzecz z terytorium kraju na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, które jest państwem przeznaczenia dla wysyłanego lub transportowanego towaru, pod warunkiem że dostawa dokonywana jest na rzecz:

a) podatnika podatku od wartości dodanej lub osoby prawnej niebędącej podatnikiem podatku od wartości dodanej, którzy nie mają obowiązku rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 9 ustawy o VAT, lub

b) innego niż wymieniony w lit. a podmiotu niebędącego podatnikiem podatku od wartości dodanej.

W analizowanej strawie przedsiębiorca (podatnik VAT czynny) dokonał dostawy towaru (domek dla lalek), który był transportowany (wysyłany) na jego rzecz z Polski do innego państwa UE (Niemcy) do osoby indywidualnej niebędącej podatnikiem podatku od wartości dodanej. Dokonana sprzedaż wyczerpuje zatem znamiona sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju.

Miejsce opodatkowania sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju reguluje art. 23 ustawy o VAT (w brzmieniu obowiązującym do 30 czerwca 2021 r.). Z przepisu tego wynika, że jeżeli (w danym roku oraz z w poprzednim roku podatkowym) całkowita wartość towarów innych niż wyroby akcyzowe wysyłanych lub transportowanych do tego samego państwa członkowskiego w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, pomniejszona o kwotę podatku, jest mniejsza lub równa w danym roku od kwoty wyrażonej w złotych (odpowiadającej kwocie ustalonej przez państwo członkowskie przeznaczenia dla wysyłanych lub transportowanych towarów) to sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju dostawę towarów uznaje się za dokonaną na terytorium kraju. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że wartość sprzedaży towarów wysyłanych przez przedsiębiorcę do Niemiec wyniosła w 2021 r. 13 728 zł, a obowiązujący na 2021 r. w Niemczech limit wynosi 100 000 euro, a zatem należy uznać, że miejscem opodatkowania tej sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju będzie Polska i tutaj trzeba rozliczyć VAT. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że przedsiębiorca nie składał VAT-21 o wyborze miejsca opodatkowania sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju w Niemczech.

Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy o VAT obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów. W analizowanym przypadku do dostawy towaru (domku dla lalek) doszło 30 czerwca 2021 r., tj. z chwilą wydania towaru kurierowi (zob. interpretacje indywidualne dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 20 stycznia 2021 r., nr 0113-KDIPT1-2.4012.657.2020.2.SM i z 2 stycznia 2019 r., nr 0114-KDIP1-3.4012.682.2018.1.KP). Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że zapłatę za sprzedany towar przedsiębiorca otrzymał przelewem na rachunek bankowy także 30 czerwca 2021 r.

Podstawą opodatkowania jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej (art. 29a ust. 1 ustawy o VAT). Zgodnie z art. 29a ust. 6 ustawy o VAT podstawa opodatkowania obejmuje:

podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze, z wyjątkiem kwoty podatku;

koszty dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, pobierane przez dokonującego dostawy lub usługodawcę od nabywcy lub usługobiorcy.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że cena brutto za domek dla lalek zawierała koszty wysyłki towaru kurierem, a zatem podstawą opodatkowania jest kwota netto od tej dostawy, tj. 300 zł.

Dla dostawy domku dla lalek właściwa jest podstawowa stawka VAT wynosząca obecnie 23 proc (art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146aa ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT). Należny podatek wyniesie zatem 69 zł (300 zł x 23 proc.).

Sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju także na rzecz osób fizycznych niebędących podatnikami musi być zawsze udokumentowana fakturą (art. 106b ust. 1 ustawy o VAT). Powinna ona być wystawiona nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru (art. 106i ust. 1 ustawy o VAT). W analizowanym przypadku wystawienie faktury 30 czerwca 2021 r. było zatem prawidłowe.

Organy podatkowe przyjmują, że sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej nie jest objęta obowiązkiem ewidencjonowaną na kasie rejestrujące, o którym mowa w art. 111 ust. 1 ustawy o VAT (zob. interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 28 kwietnia 2017 r., nr 0114-KDIP1-3.4012.58.2017.1.MT).

Dostawę domku dla lalek w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju opodatkowanej w Polsce przedsiębiorca wykazuje w JPK_V7M za czerwiec 2021 r. W pliku tym podstawę opodatkowania w wysokości 300 zł należy wykazać w polu K_19 (Ewidencja) oraz w polu P_19 (Deklaracja), a podatek należny w wysokości 69 zł w polu K_20 (Ewidencja) oraz w polu P_20 (Deklaracja).

Fakturę sprzedaży tego domku dla lalek ujmujemy z oznaczeniem procedury „SW” (par. 10 ust. 4 rozporządzenia w sprawie JPK_VAT, w brzmieniu obowiązującym do 30 czerwca 2021 r.). Wprawdzie oznaczenie „SW” dotyczące sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju zostało uchylone z 1 lipca 2021 r., jednakże na podstawie par. 2 ust. 3 rozporządzenia zmieniającego z 29 czerwca 2021 r. do rozliczenia za czerwiec 2021 r. stosuje się przepisy dotychczasowe.

W świetle przedstawionego stanu faktycznego fakturę dokumentującą tę dostawę ujmujemy w ewidencji JPK_V7M bez pozostałych oznaczeń procedur i bez kodów GTU, a także bez oznaczenia „FP”.

Dostawa z 1 lipca 2021 r. (konik na biegunach)

W pierwszej kolejności należy wyjaśnić, czy dostawę konika na biegunach dokonaną 1 lipca 2021 r. należy uznać za wewnątrzwspólnotową sprzedaż towarów na odległość. Instytucja ta została wprowadzona z 1 lipca 2021 r. ustawą z 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

Przez wewnątrzwspólnotową sprzedaż towarów na odległość – stosownie do art. 2 pkt 22a ustawy o VAT – rozumie się dostawę towarów wysyłanych lub transportowanych przez dostawcę lub na jego rzecz – w tym wtedy, gdy dostawca uczestniczy pośrednio w transporcie lub wysyłce towarów – z terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium państwa członkowskiego zakończenia wysyłki lub transportu towarów do nabywcy, który jest:

a) podatnikiem podatku od towarów i usług lub osobą prawną niebędącą podatnikiem podatku od towarów i usług, którzy nie mają obowiązku rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 9 ustawy o VAT, lub

b) podatnikiem podatku od wartości dodanej lub osobą prawną niebędącą podatnikiem podatku od wartości dodanej, którzy nie mają obowiązku rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów odpowiadającego wewnątrzwspólnotowemu nabyciu towarów, o którym mowa w art. 9 ustawy o VAT, lub

c) podmiotem niebędącym podatnikiem

– pod warunkiem że dostarczane towary nie są nowymi środkami transportu ani towarami, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT.

W analizowanej sprawie dostawa konika na biegunach została dokonana na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zamieszkałej w Niemczech (niebędącej podatnikiem podatku od wartości dodanej), który w wyniku dostawy został wysłany (na rzecz przedsiębiorcy) z Polski do Niemiec (tj. innego państwa UE), spełnia więc definicję wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość.

Stosownie do dodanego z 1 lipca 2021 r. art. 22 ust. 1 pkt 1a ustawy o VAT miejscem dostawy towarów w przypadku wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość jest miejsce, w którym towary znajdują się w momencie zakończenia wysyłki lub transportu do nabywcy.

Jak rozumiem, sprzedaż konika na biegunach nie będzie opodatkowana na zasadach marży określonych w art. 120 ust. 4 i 5 ustawy o VAT, nie jest to także towar będący przedmiotem dostawy na aukcji (licytacji). Nie znajdą zatem zastosowania wyłączenia określone w art. 22 ust. 1a i 1b ustawy o VAT.

Stosownie do art. 22a ust. 1 ustawy o VAT, zastosowania nie ma art. 22 ust. 1 pkt 1a tego samego aktu prawnego, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

1) dostawca posiada siedzibę działalności gospodarczej, a w razie braku takiej siedziby – stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu, tylko na terytorium jednego państwa członkowskiego;

2) towary są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego, o którym mowa w pkt 1;

3) suma całkowitej wartości dostaw towarów wysyłanych lub transportowanych na terytorium państwa członkowskiego, o którym mowa w pkt 2, oraz całkowitej wartości usług, o których mowa w art. 28k ust. 1 ustawy o VAT, świadczonych na rzecz podmiotów, o których mowa w art. 28k ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT, pomniejszona o kwotę podatku lub podatku od wartości dodanej, nie przekroczyła w trakcie roku podatkowego ani w poprzednim roku podatkowym kwoty 10 000 euro lub jej równowartości wyrażonej w walucie krajowej państwa członkowskiego, o którym mowa w pkt 1 – przy czym w przypadku dostawcy posiadającego siedzibę działalności gospodarczej, a w razie braku takiej siedziby – stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu tylko na terytorium kraju – wyrażona w złotych równowartość kwoty w euro wynosi 42 000 zł.

Jeżeli w trakcie roku podatkowego kwota, o której mowa w art. 22a ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT, zostanie przekroczona, to art. 22 ust. 1 pkt 1a ustawy o VAT stosuje się począwszy od dostawy, w związku z którą przekroczono tę kwotę (art. 22a ust. 2 ustawy o VAT).

W analizowanej sprawie przesłanki wynikające z art. 22a ust. 1 ustawy o VAT będą spełnione, gdyż:

przedsiębiorca posiada siedzibę działalności gospodarczej i stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej wyłącznie w Polsce;

towary są wysyłane na terytorium innego państwa UE, tj. Niemiec;

suma całkowitej wartości dostaw towarów wysyłanych lub transportowanych na terytorium Niemiec nie przekracza 42 000 zł (zakładam, że przedsiębiorca nie świadczy usług, o których mowa w art. 28k ustawy o VAT).

Dostawca, do którego ma zastosowanie art. 22a ust. 1 ustawy o VAT, może wskazać jako miejsce dostawy miejsce, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1a ustawy o VAT (zob. art. 22a ust. 3–11 oraz art. 28p i art. 28q ustawy o VAT). Z przedstawionego stanu faktycznego nie wynika, czy przedsiębiorca skorzystał z tej możliwości, zatem zakładam, że tego nie uczynił.

Zatem skoro do wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość nie stosujemy art. 22 ust. 1 pkt 1a ustawy o VAT, to miejsce opodatkowania tej dostawy należy ustalić zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT. Przepis ten stanowi, że miejscem dostawy towarów w przypadku towarów wysyłanych lub transportowanych przez dokonującego ich dostawy, ich nabywcę lub przez osobę trzecią jest miejsce, w którym towary znajdują się w momencie rozpoczęcia wysyłki lub transportu do nabywcy. Oznacza to, że dostawę konika na biegunach należy opodatkować w Polsce.

W analizowanej sprawie do dostawy towaru doszło 1 lipca 2021 r., tj. z chwilą wydania towaru kurierowi. Zapłatę za konika na biegunach przedsiębiorca otrzymał przelewem na rachunek bankowy także 1 lipca 2021 r.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że cena brutto za sprzedany towar zawierała koszty wysyłki towaru kurierem, a zatem podstawą opodatkowania jest kwota netto od tej dostawy, tj. 400 zł.

Dla dostawy konika na biegunach właściwa jest podstawowa stawka VAT, wynosząca obecnie 23 proc. (art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146aa ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT). Należny podatek wyniesie zatem 92 zł (400 zł x 23 proc.).

Wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość podlega obowiązkowemu udokumentowaniu fakturą, stosownie do art. 106b ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT (w brzmieniu obowiązującym od 1 lipca 2021 r.), chyba że podatnik korzysta z procedury szczególnej, o której mowa w dziale XII w rozdziale 6a ustawy o VAT (tj. procedury unijnej dotyczącej niektórych dostaw towarów oraz świadczenia niektórych usług, tzw. procedury One Stop Shop). Stosownie do art. 106i ust. 1 ustawy o VAT faktura ta powinna być wystawiona nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru. W analizowanym przypadku wystawienie faktury 1 lipca 2021 r. było zatem prawidłowe.

Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących (art. 111 ust. 1 ustawy o VAT). Niestety mogą powstawać wątpliwości, czy wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość powinna być ewidencjonowana na kasie rejestrującej. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że przedsiębiorca nie ujął tej sprzedaży na kasie rejestrującej.

Dostawę konika na biegunach w ramach wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość opodatkowanej w Polsce przedsiębiorca wykazuje w JPK_V7M za lipiec 2021 r. W pliku tym podstawę opodatkowania w wysokości 400 zł należy wykazać w polu K_19 (Ewidencja) oraz w polu P_19 (Deklaracja), a podatek należny w wysokości 92 zł należy w polu K_20 (Ewidencja) oraz w polu P_20 (Deklaracja).

Fakturę dokumentującą sprzedaż konika na biegunach ujmujemy z oznaczeniem procedury „EE” . Wprawdzie do wewnątrzwspólnotowej sprzedaży na odległość towarów, które w momencie rozpoczęcia ich wysyłki lub transportu znajdują się na terytorium kraju, ma być stosowane oznaczenie „WSTO_EE” (par. 10 ust. 4 pkt 2a rozporządzenia w sprawie JPK VAT – w brzmieniu obowiązującym od 1 lipca 2021 r. – tak jednak będzie dopiero począwszy od rozliczeń za styczeń 2022 r. Natomiast w rozliczeniach za miesiące od lipca do grudnia 2021 r. do wewnątrzwspólnotowej sprzedaży na odległość towarów, które w momencie rozpoczęcia ich wysyłki lub transportu znajdują się na terytorium kraju, stosuje się oznaczenia „EE” stosownie do par. 2 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia zmieniającego z 29 czerwca 2021 r. W świetle przedstawionego stanu faktycznego fakturę dokumentującą tę dostawę ujmujemy w ewidencji JPK_V7M bez pozostałych oznaczeń procedur i bez kodów GTU, a także bez oznaczenia „FP”.

PIt

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o PIT, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT (tj. pozarolniczej działalności gospodarczej) uważa się kwoty należne – choćby nie zostały faktycznie otrzymane – po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych VAT za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Stosownie do reguły zawartej w art. 14 ust. 1c ustawy o PIT za datę powstania przychodu z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej uważa się (z zastrzeżeniem art. 14 ust. 1e, 1h–1j i 1n–1p ustawy o PIT) dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:

wystawienia faktury albo

uregulowania należności.

Dostawa z 30 czerwca 2021 r. (domek dla lalek)

W analizowanej sprawie przychodem przedsiębiorcy ze sprzedaży domku dla lalek będzie uzyskana kwota netto, tj. 300 zł. Przychód z tej sprzedaży powstał 30 czerwca 2021 r.

Z przedstawionego stanu faktycznego nie wynikają koszty uzyskania przychodów związane z dostawą tego towaru, a zatem na potrzeby schematu rozliczenia zakładam, że dochód (podstawę obliczenia PIT) stanowi przychód uzyskany ze sprzedaży tego towaru.

Przedsiębiorca rozlicza się na zasadach podatku liniowego, a zatem należny podatek od tej dostawy wyniesie 57 zł (300 zł x 19 proc.).

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że przedsiębiorca prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów. Stosownie do par. 11 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia w sprawie PKPiR, podstawą zapisów w księdze są dowody księgowe, którymi są m.in. faktury.

Przychód ze sprzedaży tego domku dla lalek w wysokości 300 zł powinien zatem zostać ujęty w kolumnie 7 i 9 podatkowej księgi przychodów i rozchodów na podstawie wystawionej faktury.

Dostawa z 1 lipca 2021 r. (konik na biegunach)

W analizowanej sprawie przychodem przedsiębiorcy ze sprzedaży konika na biegunach będzie uzyskana kwota netto, tj. 400 zł. Przychód z tej sprzedaży powstał 1 lipca 2021 r.

Z przedstawionego stanu faktycznego nie wynikają koszty uzyskania przychodów związane z dostawą tego towaru, a zatem na potrzeby schematu rozliczenia zakładam, że dochód (podstawę obliczenia PIT) stanowi przychód uzyskany ze sprzedaży tego towaru.

Przedsiębiorca rozlicza się na zasadach podatku liniowego, tak więc należny podatek od tej usługi wyniesie 76 zł (400 zł x 19 proc.).

Przychód ze sprzedaży tego konika na biegunach w wysokości 400 zł powinien zatem zostać ujęty w kolumnie 7 i 9 podatkowej księgi przychodów i rozchodów na podstawie wystawionej faktury.

Schemat rozliczenia sprzedaży zabawek do Niemiec * ©℗

Domek dla lalek Konik na biegunach 1. Jaki podatek: PIT Przychody 300 zł 400 zł KUP nie wystąpią (brak informacji w stanie faktycznym) Zaliczka na PIT 57 zł 76 zł VAT Podstawa opodatkowania wg stawki 23 proc. 300 zł 400 zł Podatek należny wg stawki 23 proc. 69 zł (300 zł x 23 proc.) 92 zł (400 zł x 23 proc.) Podatek naliczony nie wystąpi (brak informacji w przedstawionym stanie faktycznym) 2. W jakiej deklaracji wykazać podatek: PIT Przedsiębiorca nie ma obowiązku składać deklaracji zaliczkowej, powinien jednak uwzględnić przychody ze sprzedaży towaru w kwocie: 300 zł przy obliczeniu zaliczki na PIT za czerwiec 2021 r., a po zakończeniu roku podatkowego uwzględnić je w PIT-36L 400 zł przy obliczeniu zaliczki na PIT za lipiec 2021 r., a po zakończeniu roku podatkowego uwzględnić je w PIT-36L VAT JPK_V7M w polach K_19 i P_19 wykazujemy podstawę opodatkowania, tj. 300 zł, a w polach K_20 i P_20 podatek należny, tj. 69 zł w polach K_19 i P_19 wykazujemy podstawę opodatkowania, tj. 400 zł, a w polach K_20 i P_20 podatek należny tj. 92 zł 3. Termin złożenia deklaracji: PIT-36L 2 maja 2022 r. (30 kwietnia 2022 r. to sobota) JPK_V7M 26 lipca 2021 r. (25 lipca to niedziela) 25 sierpnia 2021 r.

* w schemacie rozliczenia pominięte zostały inne zdarzenia/czynności

