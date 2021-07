Nie przekonało to jednak dyrektora KIS, który uznał, że doszło jedynie do nieodpłatnego przejęcia długu przez spółkę, co nie ma związku z przychodem. Celem przejęcia długu było zaspokojenie wierzyciela (wydzierżawiającego), a nie uzyskanie przychodu z tytułu działalności gospodarczej ‒ stwierdził dyrektor KIS.