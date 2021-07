Reforma opiera się na dwóch filarach. Jeden dotknie takie korporacje jak Amazon, Facebook i Google. Przedsiębiorstwa międzynarodowe osiągające 20 mld euro obrotów i rentowność na poziomie co najmniej 10 proc. będą musiały zostawić część zysków w krajach, w których sprzedają towary lub świadczą usługi. Drugi filar uniemożliwi uciekanie z rozliczeniami do rajów podatkowych wszystkim firmom generującym co najmniej 750 mln euro rocznych przychodów przez wprowadzenie globalnej minimalnej stawki CIT na poziomie 15 proc. – To historyczne porozumienie. Porównałbym je z ustanowieniem Miedzynarodowego Funduszu Walutowego czy Banku Światowego. Nigdy wcześniej nie zawarto międzynarodowej umowy podatkowej na tak szeroką skalę – komentuje Piotr Arak, dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego.