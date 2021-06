W przepisach powinna znaleźć się również odpowiedź na drugą wątpliwość podatkową, a więc co z kosztami uzyskania przychodów. Firmy zaliczały do nich wydatki sfinansowane pieniędzmi z tarczy 1.0. Skoro otrzymane środki z pomocy zostały umorzone, a następnie podatek od przychodu zostanie również umorzony, to trzeba też będzie rozstrzygnąć, co z kosztami uzyskania przychodów. Chodzi o to, czy umorzenie podatku powoduje, że koszty trzeba będzie skorygować (wyrzucić wydatki z kosztów). Eksperci spodziewają się, że korekty nie będą potrzebne. Wskazują, że w taki sposób rząd postąpił również w przypadku mikropożyczek – one również zostały umorzone, a następnie zwolnione z podatku na podstawie art. 15zzd ust. 10 tarczy antykryzysowej.