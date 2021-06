Wyjaśnił to następująco: „z uwagi na to, że trybunał w wyroku C-335/19 orzekł o niezgodności art. 89a ust. 2 pkt 1 i pkt 3 polskiej ustawy o VAT z przepisami prawa unijnego (tj. z art. 90 dyrektywy 2006/112/WE), do czasu zmiany ww. przepisów krajowych podatnicy mogą zastosować obowiązujące w tym zakresie normy prawa krajowego albo bezpośrednio zastosować przepisy dyrektywy (tym bardziej że trybunał w przedmiotowym wyroku potwierdził, że art. 90 dyrektywy charakteryzuje się bezpośrednią skutecznością). Zatem podatnik-wierzyciel ma możliwość dokonania wyboru, które z przepisów (unijne czy krajowe) zastosuje w odniesieniu do możliwości skorzystania z ulgi na złe długi, natomiast organy podatkowe są zobowiązane respektować rozstrzygnięcie Trybunału zawarte w wyroku w sprawie C-335/19”.