Kalkulator płac opracowało Ministerstwo Finansów, uwzględniając m.in. następujące planowane reformy:

podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł;

zmianę wysokości progu podatkowego z 85 528 zł do 120 000 zł;

wprowadzenie ulgi dla klasy średniej;

brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku.

Reformy były już szeroko prezentowane, trudno było jednak w prosty sposób obliczyć, ile ostatecznie zostanie w kieszeni danego podatnika. Z jednej strony nie znamy jeszcze szczegółów wszystkich propozycji partii rządzącej (np. ostatecznej konstrukcji ulgi dla klasy średniej), z drugiej strony kwota netto zależy od różnych czynników (czy podatnik dojeżdża do pracy, czy pracuje w miejscowości zamieszkania? Czy uczestniczy w PPK?).

Ministerialny kalkulator uwzględnia te wszystkie zmienne.

Gdzie szukać kalkulatora

Znajdziemy go na stronie: https://www.podatki.gov.pl/polski-lad/kwota-wolna-polski-lad/kalkulator-wynagrodzen-polski-lad/. Obecna wersja pozwala obliczyć wynagrodzenie netto tylko w przypadku osób zatrudnionych na umowę o pracę. Dodatkowo narzędzie pozwala uwzględnić świadczenia dla rodziców: 500 plus oraz „Rodzinny kapitał opiekuńczy”, czyli 12 tys. zł na drugie, trzecie i każde kolejne dziecko.

Co wynika z obliczeń?

Dla uproszczenia przyjmijmy, że pracownik pracuje w miejscowości swojego zamieszkania, uczestniczy w PPK przy minimalnych stawkach, nie korzysta z ulgi dla młodych i nie ma dzieci do 18. roku życia. Przy zarobkach 3 tys. zł brutto dostanie na rękę 2295,72 zł - o 161,00 zł więcej niż obecnie. Przy zarobkach 5 tys. zł brutto, kwota netto wyniesie 3547,19 zł – to wzrost o 47 zł. Zarobki netto urosną każdemu, kto zarabia miesięcznie do 5700 zł brutto. Dla zarabiających w przedziale 5700 -11140 zł brutto, zmiany mają być neutralne. Nieco zyskają też ci, którzy zarabiają między 11141 zł a 12791 zł brutto. Zmiany proponowane w Polskim Ładzie będą niekorzystne, jeśli ktoś zarabia 12792 zł brutto lub więcej.