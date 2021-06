– W NSA na razie będą rozprawy odmiejscowione, czyli online – poinformował sędzia NSA Sylwester Marciniak, przewodniczący Wydziału Informacji Sądowej. Dodał, że pierwsze takie rozprawy w trybie określonym w art. 15zzs4 ust. 2 ustawy antykryzysowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.) sąd przeprowadził 24 maja br. (zapadły dwie uchwały podatkowe), a do końca lipca zaplanowano w Izbie Finansowej takie rozprawy w ok. 70 sprawach. W pozostałych izbach sądu kasacyjnego również trwają przygotowania do wyznaczania spraw do rozpoznania na rozprawach zdalnych.