Firmy dostały więcej czasu na ewentualne rozliczenia podatkowe. To efekt przesunięcia, zaledwie o jeden dzień, decyzji umarzających środki z tarczy. Pierwotnie Polski Fundusz Rozwoju (PFR) miał pierwsze decyzje wydać 31 maja br., co skutkowałoby koniecznością rozliczenia podatkowego od umorzonych kwot do dziś, tj. 21 czerwca. Jak poinformował jednak DGP Bartosz Marczuk, wiceprezes PFR , na prośbę Ministerstwa Finansów pierwsze decyzje zostały wydane dzień później, czyli 1 czerwca.

Przypomnijmy, że z Aktualizacji Programu Konwergencji (APK) wysłanej przez rząd do Komisji Europejskiej pod koniec kwietnia wynikało, że umorzone kwoty z Tarczy Finansowej zostaną zwolnione z podatku . Eksperci wskazywali, że tak samo rząd postąpił z mikropożyczkami – one również zostały umorzone, a następnie zwolnione z podatku.

Umorzenie subwencji otrzymanej w ramach Tarczy Finansowej 1.0 będzie dla beneficjentów przychodem. To było jasne już rok temu, gdy tarcza powstała. Potwierdzał to również Polski Fundusz Rozwoju. Wskazywał, że przychód powstanie w momencie umorzenia subwencji finansowej, zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 6 ustawy o PIT oraz art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy o CIT. Beneficjenci powinni rozpoznać przychód w momencie umorzenia, bo wtedy będzie znana wartość subwencji podlegająca zwrotowi oraz wartość bezzwrotna subwencji, stanowiąca definitywne przysporzenie beneficjenta. Eksperci dodawali, że przychodem podatkowym są bowiem pieniądze, których beneficjent, czyli przedsiębiorca, po upływie 12 miesięcy i rozliczeniu subwencji nie będzie musiał zwracać.

Problem dotyczy również rozliczenia kosztów uzyskania przychodów. Firmy zaliczały do nich bowiem wydatki sfinansowane pieniędzmi z tarczy 1.0. Przykładowo z otrzymanego wsparcia wypłacały pensje pracownikom, opłacały rachunki czy kupowały materiały niezbędne do prowadzenia biznesu. Jeśli otrzymane środki z pomocy zostaną umorzone, a następnie przychód zostałby – zgodnie z deklaracjami MF – zwolniony z podatku, to trzeba też będzie rozstrzygnąć, co z kosztami uzyskania przychodów, a mianowicie czy zwolnienie powoduje, że trzeba je korygować (wyrzucić wydatki z kosztów).

Dariusz Gałązka, biegły rewident i partner w Grant Thornton, dodaje, że jeśli decyzja dotycząca zwolnienia z opodatkowania otrzymanych pieniędzy w ramach Tarczy Finansowej 1.0 w związku z ich umorzeniem nie zapadnie, to na moment umorzenia trzeba będzie ująć ją w przychodach podatkowych i rozliczyć się z fiskusem. Podatnicy musieliby zapłacić zaliczki, co oznaczałoby, że otrzymane wsparcie nie byłoby neutralne podatkowo.

Również Wojciech Kaptur, doradca podatkowy i radca prawny w kancelarii PragmatIQ, przyznaje, że jeśli do 20 lipca sprawa nie zostanie rozwiązana, podatnicy staną przed dylematem, czy rozpoznawać dochód w związku z umorzeniami. A chodzi często o niemałe kwoty. – W takiej niepewnej sytuacji przed upływem terminu płatności zaliczki na podatek warto wystąpić do fiskusa z wnioskiem o odroczenie terminu płatności zaliczki lub rozłożenie go na raty – radzi Paweł Malewski, starszy konsultant podatkowy w Kancelarii PragmatIQ. Przypomina on również, że w okresie obowiązywania stanów epidemii lub zagrożenia epidemicznego uzyskanie takiej ulgi jest zwolnione z opłaty prolongacyjnej. – Należy jednak mieć na uwadze, że urząd skarbowy może jej nie przyznać (ulga jest uznaniowa), a także to, że odroczenie zapłaty podatku podlega przepisom o pomocy publicznej – zwraca uwagę Wojciech Kaptur.