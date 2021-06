Zasadniczy cel sprawozdawczości CbC (Country by Country Reporting) to wyeliminowanie luk w wymianie informacji pomiędzy podatnikami a administracjami podatkowymi. Ale także zwiększenie skuteczności zwalczania nadużyć podatkowych prowadzących do transferowania zysków w ramach transakcji z podmiotami powiązanymi do innych jurysdykcji, w tym w szczególności do rajów podatkowych.