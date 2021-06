Minister finansów, funduszy i polityki regionalnej wziął udział w spotkaniu poświęconym rozwiązaniom, które - poprzez stworzenie przyjaznego klimatu podatkowego - mają przyciągnąć do Polski kapitał.

"Dziś przedstawiamy kolejny pakiet rozwiązań. Chcemy zachęcić nim strategicznych inwestorów do tego, aby inwestowali swoje pieniądze właśnie u nas, tutaj w Polsce, jeszcze chętniej wybierali nasz kraj. Polska jest krajem przyjaznym dla inwestycji, czego dowodem są miejsca Polski w różnego rodzaju rankingach. Naszym atutem jest wielkość rynku, centralne położenie, dobre nastawienie Polaków, duża liczba wysoko wykwalifikowanej kadry" - powiedział.

Według ministra dziś musimy wykorzystać popandemiczne odmrożenie światowych gospodarek do wzmocnienia inwestycji zagranicznych w naszym kraju poprzez atrakcyjne warunki podatkowe.

"Chcemy, by kompleksowa i szybka obsługa inwestorów stała się wizytówką naszego kraju. Umożliwi to inwestor desk i wydawane dla dużego inwestora interpretacje 590 - jedno okienko, w którym inwestor będzie mógł ustalić wszystkie podatkowe aspekty inwestycji" - poinformował minister. "Nie będzie już musiał występować do różnych organów o kilka rodzajów interpretacji i czekać, aż podejmą decyzje w jego sprawie" - wyjaśnił minister.

Dodał, że resort finansów chce także zachęcić do inwestycji sektor finansowy. "Taką zachętą będzie możliwość odliczania VAT od usług finansowych. Oprócz tego stworzymy też atrakcyjne warunki do funkcjonowania grup holdingowych i podatkowych grup kapitałowych" - zaznaczył Kościński.