Jednocześnie z art. 86 ust. 10i ustawy o VAT wynika, że prawo do odliczania – jako kwot podatku naliczonego – kwot podatku należnego nieuwzględnionych we właściwej deklaracji VAT powstaje wstecznie tylko wówczas, gdy kwota podatku należnego zostanie uwzględniona we właściwej deklaracji VAT w ciągu trzech miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów lub usług powstał obowiązek podatkowy. W przypadku późniejszego uwzględnienia kwot podatku należnego we właściwej deklaracji VAT prawo do odliczania podatku naliczonego w stosunku do tych kwot powstaje na bieżąco, tj. w rozliczeniu za okres, w odniesieniu do którego nie upłynął jeszcze termin do złożenia deklaracji podatkowej.