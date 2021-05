Czy w przypadku publikowania reklam w gazecie trzeba stosować w JPK_V7 oznaczenie GTU_12?

Podatnik wydaje gazetę lokalną, w której publikuje reklamy. Czy świadczenie usług publikacji reklam należy wykazywać w nowym pliku JPK_VAT z kodem GTU_12?

Od 1 października 2020 r. istnieje obowiązek wykazywania w ewidencji VAT oznaczeń liczbowych od 01 do 13 dotyczących niektórych towarów i usług (par. 10 ust. 3 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług). Analogiczne oznaczenia powinny być wykazywane poprzez zaznaczanie wartości „1” w polach GTU_01 – GTU_13 części ewidencyjnej nowego pliku JPK_VAT.

Mając to na uwadze, należy wyjaśnić, że obowiązek stosowania oznaczeń GTU istnieje m.in. w przypadku świadczenia określonych przepisami usług o charakterze niematerialnym, tj. usług doradczych, księgowych, prawnych, zarządczych, szkoleniowych, marketingowych, firm centralnych (head offices), reklamowych, badania rynku i opinii publicznej, a także w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych. Świadczenie tych usług powinno być oznaczane przez wskazanie liczby „12” w ewidencji VAT (par. 10 ust. 3 pkt 2 lit. b rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług) oraz przez wpisanie wartości „1” w polu GTU_12 części ewidencyjnej nowego pliku JPK_VAT.

Przy czym z jednej z odpowiedzi Ministerstwa Finansów na pytania dotyczące nowego JPK_VAT wynika, że przy ocenie tego, czy świadczona usługa jest usługą reklamową, pomocniczo można się posługiwać kodem PKWiU 73.1. Nie oznacza to jednak, że pojęcie usług reklamowych w rozumieniu VAT należy utożsamiać wyłącznie z usługami sklasyfikowanymi w dziale PKWiU 73.1. Czemu? Otóż tym w dziale sklasyfikowano także usługi marketingowe (PKWiU 73.11.12.0) stanowiące odrębny od usług reklamowych rodzaj usług (mimo często bardzo dużego podobieństwa do usług reklamowych), a jednocześnie brakuje w nim niektórych usług, które są usługami reklamowymi w rozumieniu VAT.

Ten drugi przypadek moim zdaniem dotyczy m.in. sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych przez ich wydawcę (tj. usług klasyfikowanych na gruncie PKWiU w grupowaniu 58.13.3). Za wnioskiem tym przemawia również to, że dotychczas organy podatkowe wyjaśniały, że usługi udostępniania powierzchni reklamowych należą do usług reklamowych (zob. interpretacje indywidualne dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 20 maja 2014 r., nr IPPP3/443-190/14-2/KC oraz z 6 października 2014 r., nr IPPP1/443-756/14-4/AP).

Zastrzec jednak pragnę, że odmienne stanowisko w tej kwestii zajął dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 4 maja 2021 r. (nr 0114-KDIP4-3.4012.30.2021.2.KM). W interpretacji tej czytamy, że „w analizowanym przypadku mamy do czynienia z usługami polegającymi na bezpośredniej sprzedaży powierzchni reklamowych w prasie (zarówno w wydaniach drukowanych jak i elektronicznych). Nie można uznać, że sama sprzedaż miejsca reklamowego, czy to w czasopismach drukowanych, czy w czasopismach ukazujących się w formie elektronicznej, spełnia cechy usług reklamowych”. W konsekwencji organ interpretacyjny wyjaśnił, że „Wnioskodawca nie jest zobowiązany do stosowania oznaczenia GTU_12 w odniesieniu do usług opisanych w stanie faktycznym, przepis par. 10 ust. 3 pkt 2 lit. b rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług, nie znajduje tu bowiem zastosowania”.

W tej sytuacji odpowiedź na pytanie zależy od przyjęcia jednego z zaprezentowanych stanowisk. I tak według mnie świadczenie wskazanych usług należy oznaczać przez wskazanie liczby „12” w ewidencji VAT oraz przez wpisanie wartości „1” w polu GTU_12 części ewidencyjnej nowego pliku JPK_VAT. Nie należy tego natomiast czynić w świetle pierwszej interpretacji indywidualnej dotyczącej omawianej kwestii. ©℗

Czynny podatnik VAT będący podmiotem leczniczym będzie świadczył usługi medyczne dla niemieckiej firmy. Jak powinny wyglądać faktury dokumentujące świadczenie tych usług? Jak je wykazywać dla celów VAT?

Opodatkowaniu VAT w Polsce podlega m.in. odpłatne świadczenie usług na terytorium Polski (zob. art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT). A contrario – nie podlega opodatkowaniu VAT w Polsce odpłatne świadczenie usług poza terytorium Polski.

O tym, czy świadczenie usług ma miejsce na terytorium kraju, decydują przepisy o miejscu świadczenia usług, tj. przede wszystkim art. 28–28o ustawy o VAT. W przypadku świadczenia usług na rzecz podatników (czyli podmiotów wykonujących działalność gospodarczą w rozumieniu VAT) zasadą jest, że miejscem świadczenia usług jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej (zob. art. 28b ust. 1 ustawy o VAT).

Powoduje to, że miejsce świadczenia wskazanych usług medycznych znajduje się poza terytorium Polski (w państwach siedziby działalności gospodarczej nabywców tych usług). W konsekwencji ich świadczenie nie podlega opodatkowaniu VAT w Polsce. Ich świadczenia firma jest obowiązana dokumentować fakturami bez danych dotyczących stawki i kwoty podatku (zob. art. 106a pkt 2 lit. a w zw. z art. 106e ust. 5 pkt 1 ustawy o VAT).

Na użytek dalszej części odpowiedzi zakładam, że:

1) gdyby przedmiotowe usługi podlegały opodatkowaniu VAT w Polsce, ich świadczenie byłoby zwolnione z VAT, oraz

2) świadczenie przedmiotowych usług jest zwolnione z VAT w państwach członkowskich, w których znajduje się ich miejsce świadczenia.

Przyjęcie pierwszego założenia oznacza, że świadczenia tych usług nie należy wykazywać w nowym pliku JPK_VAT, gdyż w nowym pliku JPK_VAT świadczenie usług poza terytorium kraju wykazuje się jedynie wówczas, gdy uprawniają one do odliczania VAT na podstawie art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy o VAT. Natomiast przyjęcie drugiego założenia oznaczałoby, że świadczenia tych usług nie należy również wykazywać w informacji podsumowującej VAT-UE, gdyż nie jest to świadczenie usług, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT. ©℗

Spółka zajmująca się zaopatrzeniem statków w paliwo stosuje zwolnienie z akcyzy dla paliwa ze względu na przeznaczenie go do celów żeglugi, z wyłączeniem prywatnych rejsów o charakterze rekreacyjnym. Czy nastąpiła zmiana warunków stosowania tego zwolnienia?

Jak dotychczas zwolnieniem z akcyzy można objąć paliwa używane do celów żeglugi i rejsów rybackich, co nie obejmuje jednak prywatnych rejsów o charakterze rekreacyjnym. Przy czym dotychczasowe warunki stosowania takich zwolnień pozostały, lecz pojawił się też nowy wymóg. A mianowicie paliwo zwolnione z akcyzy można dostarczyć na jednostki pod warunkiem, że są one wpisane do właściwego rejestru, jeżeli w przepisach przewidziany jest wymóg uzyskania takiego wpisu. Nowy ust. 6e w art. 32 ustawy o podatku akcyzowym wskazuje następujące kategorie statków, których dotyczy ten przepis:

1) statki w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1863),

2) statki rybackie w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 650),

3) jachty lub jednostki pływające w rozumieniu art. 2 pkt 1 i 2 ustawy z 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1500).

Warto zauważyć, że wymogi takiej rejestracji dotyczą polskich jednostek pływających, zatem w przypadku statków zagranicznych sytuacja pozostanie jak dotychczas. ©℗

Prowadzę skład podatkowy. Dowiedziałem się, że od 1 maja br. wprowadzono zmiany dotyczące wymogów przy uzyskiwaniu zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie wyrobów akcyzowych, a także rozszerzono przesłanki odmowy wydania i cofnięcia takich zezwoleń. Czy te zmiany mogą spowodować utrudnienia dla podatników prowadzących uczciwą działalność? Czy mogę utracić zezwolenie?

W intencji ustawodawcy zmiany mają na celu eliminację przypadków, gdy o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie wyrobów akcyzowych występuje podmiot, co do którego istnieje uzasadniona obawa, że nie będzie wywiązywać się z obowiązków podatkowych. Dotyczy to m.in. sytuacji, w której naczelnik urzędu skarbowego uzyska informacje, że osoba kierująca działalnością podmiotu kierowała w ostatnich trzech latach działalnością innego podmiotu, który w tym czasie w sposób uporczywy nie regulował w terminie należności podatkowych lub wobec którego prowadzone było postępowanie egzekucyjne. Ta sama przesłanka może również być podstawą do cofnięcia już wydanego zezwolenia. Oprócz tego dodano zagrożenie ważnego interesu publicznego – jako przesłankę do cofnięcia takiego zezwolenia.

Nowelizacja wprowadza również regulację, zgodnie z którą nawet nieostateczne decyzje o cofnięciu zezwolenia akcyzowego w określonych przypadkach będą natychmiast wykonalne, co będzie oznaczać natychmiastowe zaprzestanie działalności przez podmiot, któremu cofnięto zezwolenie. Nowy przepis pozwala na uniknięcie cofnięcia zezwolenia akcyzowego w przypadku powstania zaległości z tytułu podatków stanowiących dochód budżetu państwa, wynikających z decyzji określającej lub ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego, jeżeli zostanie przyjęte zabezpieczenie wykonania tej decyzji. Zmiany w tym zakresie dotyczą zezwoleń na prowadzenie składu podatkowego, działalności jako zarejestrowany odbiorca, wpisu do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych. ©℗

Posiadam plantację tytoniu i jestem zarejestrowany w rejestrze prowadzonym przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Tytoń sprzedaję działającym legalnie firmom i nie płacę z tego tytułu akcyzy. Czy zmiany w przepisach akcyzowych zmieniają moją sytuację?

Nowe regulacje dotyczą przede wszystkim opodatkowania tytoniu z nielegalnych plantacji, tzn. takich, które nie są wpisane do rejestru prowadzonego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Zmiany mają na celu ułatwienie opodatkowania surowca tytoniowego już zebranego z plantacji, który jeszcze jest w posiadaniu producenta. Nowe przepisy wskazują zatem w sposób jednoznaczny, że posiadanie suszu tytoniowego wyprodukowanego przez rolnika, który nie jest wpisany do rejestru producentów surowca tytoniowego, będzie podlegać opodatkowaniu w myśl przepisów ustawy o podatku akcyzowym. Omawiane zmiany nie powinny wpłynąć na działalność legalnych producentów surowca tytoniowego.

Ponadto nowe przepisy określają możliwość wyłączenia z opodatkowania akcyzą nabycia lub posiadania suszu tytoniowego przez organizację producentów suszu tytoniowego wpisaną do rejestru organizacji producentów. ©℗

