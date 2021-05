Taki będzie efekt zmian wynikających z ustawy z 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo celne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 802; dalej: nowelizacja), która wejdzie w życie 1 czerwca. Jak mówi Magdalena Rzeczkowska, wiceminister finansów i szefowa Krajowej Administracji Skarbowej, ustawa ta wprowadza wiele rozwiązań ułatwiających prowadzenie działalności gospodarczej związanej z przywozem towarów. Chodzi o import, a więc towary sprowadzane spoza UE (np. z Chin, USA czy Wielkiej Brytanii). – Zaproponowane przez nas rozwiązania spotkały się z aprobatą środowisk gospodarczych zaangażowanych w obrót towarowy z zagranicą – podkreśla szefowa KAS. Nowelizacja ma bowiem usprawnić wydawanie decyzji dotyczących należności celnych, podatkowych i opłat związanych z importem towarów. – Naszym celem jest również odformalizowanie procedur w sprawach celnych – dodaje Magdalena Rzeczkowska.

Nie tylko resort, lecz również eksperci pozytywnie oceniają wprowadzone zmiany . Zdaniem Szymona Parulskiego, doradcy podatkowego i wspólnika w Parulski i Wspólnicy, odejście od dualizmu postępowania celnego i podatkowego to najważniejsza zmiana w nowelizacji.

Jedna decyzja zamiast kilku

Przypomnijmy, że do końca maja w przypadku importu towarów naczelnik urzędu celno-skarbowego prowadzi dwa odrębne postępowania i wydaje odrębnie co najmniej dwie decyzje: w sprawie należności celnych oraz podatkowych (VAT, akcyza). Przy czym ta pierwsza jest wydawana na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z 9 października 2013 r. ustanawiającego unijny kodeks celny (Dz.Urz. UE z 2013 r. L 269, s. 1; ost.zm. Dz.Urz. UE z 2019 r. L 111, s. 54) oraz ustawy z 19 marca 2004 r. – Prawo celne (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1382; dalej: prawo celne), a druga na podstawie ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1325; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 802; dalej: ordynacja podatkowa) oraz ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 685; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 802). – Decyzja w sprawie należności podatkowych, w tym VAT, wydawana jest dopiero po wydaniu decyzji w sprawie należności celnych, bo kwota podatku z tytułu importu towarów jest uzależniona od wartości celnej towarów (określanej na moment importu towarów) oraz wysokości należności celnych – wyjaśnia Marcela Mrowiec, doradca podatkowy w EY.

W przypadku importu paliw organy wydają obecnie też decyzje, w których określają wysokość opłaty emisyjnej (płacą ją firmy wprowadzające paliwa na rynek polski) i paliwowej (wnoszonej przez producentów paliw silnikowych).

Nowelizacja przewiduje natomiast, że do postępowania w sprawie określenia należności podatkowych oraz należności celnych, a także opłat, będą miały zastosowanie co do zasady przepisy prawa celnego, a w zakresie określenia należnego podatku również wybrane przepisy ordynacji podatkowej. Dzięki temu naczelnik urzędu celno-skarbowego będzie prowadził jedno postępowanie w sprawie związanej z importem towarów. Będzie więc wydawał jedną decyzję w zakresie należności celnych i podatkowych.

Będzie prościej

– Prowadzenie jednego postępowania powinno usprawnić proces wydawania decyzji. Obecnie podwójnie, niejako sztucznie, analizowana jest ta sama transakcja – stwierdza Marcela Mrowiec. A Szymon Parulski dodaje, że od czerwca organ celny w jednej decyzji będzie określał nie tylko cło i VAT, ale również (choć w węższym zakresie) akcyzę i należne opłaty z tytułu importu towarów. – Zmiana ta uprości i ułatwi życie importerom. Dobrze więc, że Ministerstwo Finansów widzi potrzebę ciągłego doskonalenia, a tak naprawdę uelastyczniania krajowych przepisów prawa celnego – komentuje Parulski.

Marcela Mrowiec zwraca również uwagę, że po zmianach łatwiej będzie odwołać się od decyzji naczelnika. Dziś, jeśli podatnik nie zgadzał się z decyzją dotyczącą VAT, musiał najpierw odwołać się od decyzji celnej. W tym czasie mogła uprawomocnić się decyzja podatkowa, przez co importer musiał zapłacić np. VAT, a dopiero potem walczyć z fiskusem o odzyskanie podatku.

– Miejmy nadzieję, że sprawdzą się zapowiedzi resortu, że zmiany pozwolą na szybszą i sprawniejszą obsługę celną importerów – dodaje Mrowiec. Przy czym eksperci nie mają jednak wątpliwości, że na zmianie najbardziej skorzysta fiskus. Ograniczy ona bowiem koszty organów, a urzędnicy będą mieli też mniej pracy.

Inne drobne usprawnienia

– Nowelizacja wprowadza też wiele punktowych rozwiązań usprawniających prowadzenie postępowań oraz innych czynności technicznych związanych ze stosowaniem unijnego prawa celnego oraz krajowych przepisów podatkowych – zauważa Szymon Parulski.

I tak nowe przepisy ujednolicą tryb prowadzenia kontroli celno-skarbowych dotyczących przestrzegania przepisów prawa celnego i prawa podatkowego w związku z importem towarów. Obecnie bowiem kontrola celno-skarbowa dotycząca przepisów prawa celnego kończy się protokołem. W drugim kroku organ wszczyna postępowanie podatkowe i wydaje decyzję wymiarową w akcyzie i VAT. W zależności od tego, w jakim zakresie naczelnik urzędu celno-skarbowego prowadzi kontrolę (w zakresie tylko należności przywozowych czy też w zakresie zbadania okresu rozliczeniowego), może ona kończyć się albo wydaniem protokołu albo wynikiem kontroli.

Skoro po zmianach ma być jedno postępowanie, to zgodnie z nowelizacją kontrole będą kończyły się protokołem. Z kolei w przypadku gdy kontrola będzie obejmowała rozliczenie podatku za cały okres, ma się ona kończyć wynikiem kontroli, a następnie przekształcić się w postępowanie podatkowe. Dodajmy, że nowelizacja przewiduje także zmiany w procedurze wpisu do wykazu gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych. Wykaz ten będzie prowadził szef Krajowej Administracji Skarbowej. Będzie on również decydował o wpisie do tego rejestru.

Zmodyfikowane zostaną też zasady dotyczące wpisu na listę agentów celnych – dzięki czemu zostanie skrócony czas oczekiwania na taki wpis.

Potrzebne kolejne kroki

Zdaniem Szymona Parulskiego działania upraszczające należy podjąć również na poziomie stosowania przez polskie organy unijnych przepisów celnych. – Tutaj jest do zrobienia o wiele więcej, ponieważ znaczna cześć funkcjonariuszy celnych nadal nie widzi, iż unijne prawo celne daje im o wiele większą swobodę decyzyjną niż krajowe przepisy – mówi ekspert. Wskazuje, że z tej swobody obecnie korzystają organy celne innych państw UE. Dobitnym tego przykładem – tłumaczy Parulski – było to, że na początku pandemii jedynie polskie organy celne nie akceptowały świadectw pochodzenia wystawianych elektronicznie np. w Indonezji. Organy z innych krajów były bardziej elastyczne.

– Polskie przepisy nie sprzyjają też przyciąganiu jak największej ilości inwestycji do Polski – uważa Szymon Parulski. Chodzi o to, że sprawność wydania decyzji dotyczących procedur celnych jest o wiele mniejsza niż w innych krajach, a ilość pracy, jaką musi wykonać potencjalny inwestor, jest bardzo duża. – Jeżeli połączymy to z profiskalnym podejściem większości organów celnych, a zwłaszcza rozstrzyganiem wszystkich wątpliwości na niekorzyść importerów, to należy się zastanowić, czy same zmiany przepisów krajowych wystarczą – komentuje ekspert.

Opłata paliwowa

Ponadto nowelizacja wprowadza zmiany dostosowujące przepisy o opłacie paliwowej do ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 722; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 802). Podatnicy będą mogli się ubiegać o zwrot opłaty paliwowej na zasadach przewidzianych dla zwrotu podatku akcyzowego, co powinno ułatwić prowadzenie działalności. Ponadto w przypadku importu paliw silnikowych informacje o opłacie emisyjnej będzie przyjmował naczelnik urzędu celno-skarbowego; obecnie składać się je do naczelnika urzędu skarbowego.

– Większość z tych zmian będzie miała wąskie zastosowanie – ocenia Szymon Parulski. Zdaniem eksperta nie wymagają one specjalnych przygotowań po stronie importerów i podatników.

