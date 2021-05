Propozycje zmian znalazły się w założeniach do pakietu SLIM VAT 2. To odpowiedź na wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 15 października 2020 r. w sprawie C-335/19. Trybunał orzekł wtedy, że część polskich przepisów o uldze na złe długi (nie oceniał ich w całości) jest niezgodna z unijną dyrektywą. Za sprzeczny z nią uznał m.in. wymóg, aby wierzyciel w dniu poprzedzającym dzień złożenia korekty deklaracji podatkowej był zarejestrowany jako podatnik VAT czynny.

Wątpliwości co do zgodności z dyrektywą dotyczą też innych warunków, które pozostaną w ustawie

Co podważył TSUE

Przypomnijmy, że w wyroku z 15 października 2020 r. TSUE uznał, iż nie można uzależniać prawa wierzyciela do skorzystania z ulgi na złe długi od tego, by dłużnik w dniu dostawy towaru lub świadczenia usług, a także w dniu poprzedzającym dzień złożenia korekty deklaracji podatkowej przez wierzyciela:

Trybunał zakwestionował też wymóg stawiany wierzycielowi, aby w dniu poprzedzającym dzień złożenia korekty deklaracji podatkowej nadal był on zarejestrowany jako podatnik VAT.

Co chce zmienić MF

Chcąc dostosować ustawę do tez wyroku TSUE, ministerstwo zaproponowało usunąć zakwestionowane warunki, ale tylko te, które dotyczą dłużnika. W efekcie tej zmiany wierzyciel będzie mógł skorzystać z ulgi, nawet gdy dłużnik:

Ta druga zmiana ma być skutkiem uchylenia ust. 2 pkt 1 w art. 89a ustawy o VAT. Równolegle usunięty zostałby ust. 1b w art. 89b. To w praktyce oznaczałoby, że dłużnik, który nie zapłaci sprzedawcy w ciągu 90 dni, będzie musiał pomniejszyć swój podatek naliczony, nawet gdy sam będzie już w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji.

MF nie zamierza natomiast zrezygnować z warunku odnoszącego się do podatkowego statusu wierzyciela. Słowem, chce pozostawić wymóg, aby wierzyciel na dzień przed korektą deklaracji był nadal czynnym podatnikiem VAT.

Zdaniem resortu wyeliminowanie tego warunku mogłoby doprowadzić do rozszczelnienia systemu i przyczynić się do powstawania wyłudzeń VAT. Żadne państwo członkowskie nie zdecydowało się na wprowadzenie rozwiązań dopuszczających do stosowania ulgi na złe długi podmiotów niebędących podatnikami VAT ‒ zwraca uwagę MF.