Spółka rozważa rozszerzenie usług dla niektórych klientów o naprawy powypadkowe. Klienci cedowaliby na nią prawo do dochodzenia naprawy z ubezpieczeń komunikacyjnych. Klientom przysługuje zasadniczo prawo do odliczenia tylko połowy VAT naliczonego, bo są to samochody osobowe używane do celów mieszanych, czyli do działalności gospodarczej i jazd prywatnych.