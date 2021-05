Tak wynika z założeń do kolejnego projektu nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym. Założenia opublikowano w rządowym wykazie prac legislacyjnych. Ministerstwo Finansów zakłada, że rząd przyjmie projekt jeszcze w III kwartale br., tak aby większość zmian mogła wejść w życie z początkiem 2022 r. Będzie to wdrożeniem do polskiego prawa postanowień trzech unijnych dyrektyw akcyzowych.