Jednym z nich jest spłata „kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia”. Od lat trwa spór o to, czy spłata ta może dotyczyć kredytu zaciągniętego na sprzedawaną nieruchomość . W tym roku pojawiło się kilka interpretacji indywidualnych, które mogą świadczyć o zmianie podejścia skarbówki do tego zagadnienia.

Nie zgodził się z pytającymi tylko w jednej kwestii – zaliczenia do wydatków na cele mieszkaniowe zapłaty prowizji oraz opłat bankowych od udzielonego kredytu. Stwierdził, że nie można ich utożsamiać z takim celem, ponieważ są one związane jedynie z pozyskaniem pieniędzy na zakup działki i budowę domu.

Nie jest to jedyne korzystne stanowisko fiskusa w sprawie spłaty starego kredytu. 25 stycznia 2021 r. (sygn. akt 0115-KDIT2.4011.736.2020.2. MM) dyrektor KIS również stwierdził, że wydatki na spłatę kredytu hipotecznego, którym sfinansowany został zakup zbywanego mieszkania, można zakwalifikować do wydatków na cele mieszkaniowe, z tym że jedynie w części, która nie została uwzględniona w kosztach uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia tego lokalu w postaci wydatków na jego nabycie.

We wszystkich tych wyrokach warszawski WSA twierdził, że stanowisko organów, zgodnie z którym ulgą objęte są jedynie spłaty kredytów zaciągniętych na zakup nowej nieruchomości, nie ma potwierdzenia w wykładni systemowej i celowościowej art. 21 ust. 25 ustawy o PIT. Sędziowie zwrócili uwagę na to, że bardzo podobne przepisy o uldze mieszkaniowej funkcjonowały do końca 2006 r. i z wydanej wówczas broszury ministra finansów wynikało, że ulga mieszkaniowa przysługuje również, gdy podatnik z pieniędzy ze sprzedaży starej nieruchomości spłacał kredyt zaciągnięty na jej zakup. Potem ulgę mieszkaniową zastąpiła czasowo inna preferencja – meldunkowa (obowiązywała w latach 2007–2008).

Opinia

Najbardziej niepokojący jest brak pewności wśród podatników co do sposobu rozliczenia dochodu ze sprzedaży nieruchomości przeznaczonego na spłatę kredytu mieszkaniowego. Przepisy nie uzależniają możliwości skorzystania ze zwolnienia od tego, na zakup której nieruchomości kredyt był zaciągnięty. Podatnik może zatem, moim zdaniem, skorzystać ze zwolnienia dochodu, z którego spłacił kredyt na zakup nieruchomości sprzedawanej albo na zakup innej nieruchomości, którą nabył we własnym celu mieszkaniowym. Konieczne jest jedynie następstwo czasowe (zaciągnięcie kredytu przed datą uzyskania przychodu ze sprzedaży nieruchomości), zachowanie trzyletniego terminu ustawowego i to, aby kredyt był spłacony z pieniędzy ze sprzedaży nieruchomości.