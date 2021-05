Firma budowlana wystawia na podatnika i jego żonę faktury VAT za kolejne etapy budowy domu. Zawierają one numer NIP dla każdego z nabywców, a dotyczą materiałów i usług budowlanych wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy VAT. Mimo to są opłacane z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności, z uwagi na to, że umowa na budowę została zawarta między wykonawcą a osobami prywatnymi.