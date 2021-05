"Jeśli chodzi o te dwa podatki (CIT i VAT – PAP) tutaj zasadniczych zmian nie przewidujemy na ten moment, a na pewno nie podwyżki tych podatków. Ale generalnie zmian jako takich tutaj nie ma, głównie skupiamy się na kwestii klina" – powiedział Patkowski.

"Jeśli chodzi o PIT to rzeczywiście pewnie Nowy Ład będzie proponował jakieś zmiany w klinie, natomiast nie jestem upoważniony i nie posiadam wystarczającej wiedzy, żeby o tym mówić. Tutaj musimy uzbroić się w cierpliwość. Pewnie te wskaźniki, dotyczące reformy klina, wpłyną na pewne wskaźniki w Wieloletnim Planie Finansowym, więc wtedy będziemy je korygować" – dodał.

Jak wynika z informacji uzyskanych przez PAP, konwencja programowa Prawa i Sprawiedliwości, na której ma zostać zaprezentowany Nowy Ład, odbędzie się najwcześniej 15 maja.

Wiceminister finansów zaznaczył, że Nowy Ład będzie programem "propopytowym".

"Będzie po pierwsze stawiał bardzo mocno na tę inwestycyjną nogę inwestycji publicznych, ale z drugiej strony chcemy też, żeby w dużej mierze środki pracowników pozostawały w ich kieszeniach. Czyli to będzie raczej program propopytowy, i na pewno kierowany do osób, które zarabiają pensje w dolnej połowie. To będzie głównie reforma kierowana do nich i będzie to reforma korzystna" – powiedział Patkowski.