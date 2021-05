Tak, uważamy, że istnieje taka możliwość. W prawie Unii Europejskiej brak jest przesłanek, które uniemożliwiłyby poszerzenie katalogu produktów zwolnionych z VAT w przypadku darowizny na cele charytatywne. Pośrednio wskazuje na to stanowisko komisarza ds. podatkowych Paola Gentiloniego. Stwierdził on, że państwa członkowskie mogą określić własne warunki dla darowizn na rzecz organizacji charytatywnych i pozwolić darczyńcom na zatrzymanie kwoty odliczonego już VAT. W naszym przekonaniu są aż trzy podstawy prawne, by wprowadzić podobne preferencje w Polsce. Pierwsza wynika z art. 110 dyrektywy VAT, czyli przepisu szczególnego, który pozwala utrzymać zwolnienia z prawem do odliczenia podatku, jeśli obowiązywały one 1 stycznia 1991 r. Drugą podstawą jest art. 185 dyrektywy, który pozwala obniżyć do zera podatek od darowizny, jeśli zmienia się sposób obliczenia kwoty zwrotu podatku, np. gdy anulowano transakcję sprzedaży lub zmieniono cenę produktu, transakcja nie była opłacona lub doszło do kradzieży. Najwłaściwsze byłoby jednak wprowadzenie kolejnego wyjątku od art. 16 dyrektywy, który zasadniczo zakłada opodatkowanie darowizn. Taki wyjątek został już przecież wprowadzony dla darowizn żywności i nie jest podważany przez Komisję Europejską. Preferencje, o które apelujemy, obowiązują w Belgii, Wielkiej Brytanii, we Francji, Włoszech i nie były kwestionowane. Trudno polemizować z tezą, że na poszerzeniu w Polsce listy takich wyłączeń z opodatkowania skorzystaliby wszyscy zainteresowani. W związku z tym zaproponowaliśmy w petycji, która trafiła do Senatu RP, aby do obecnej treści art. 43 ust. 1 pkt 16 ustawy o VAT dodane zostało zwolnienie dla darowizn produktów niespożywczych przekazanych na rzecz organizacji pożytku publicznego, z przeznaczeniem na cele prowadzonej przez nie działalności charytatywnej.