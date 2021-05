– Biura rachunkowe prowadzące uproszczone formy księgowości to głównie jednoosobowe działalności gospodarcze, często niezatrudniające pracowników albo z małą załogą. Będą one miały problem z wywiązaniem się z nowych obowiązków – uważa Aneta Lech, doradca podatkowy, przewodnicząca Komisji Biur Rachunkowych przy Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Jej zdaniem nałożenie na małe biura takich samych obowiązków, jakie realizują obecnie korporacje, które mają przecież zaplecze prawne, informatyczne i doradcze, to nieporozumienie.