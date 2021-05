Tak wynika z danych przedstawionych przez szefową KAS Magdalenę Rzeczkowską w odpowiedzi z 27 kwietnia br. na interpelację poselską nr 21095. Dotyczą one efektów zwalczania najpoważniejszych przestępstw finansowych określonych w kodeksie karnym. Nie obejmują więc wykroczeń i przestępstw karnoskarbowych (posłowie nie pytali o to w interpelacji).

Jeden z oskarżonych został w ubiegłym roku uniewinniony, a w jednym przypadku doszło do umorzenia postępowania. – Z perspektywy organów ścigania to dobre informacje. Wyższa liczba uniewinnień wskazywałaby, że organy KAS wnoszą akty oskarżenia w sprawach, które nie powinny trafić do sądu. Można więc przyjąć, że administracja skarbowa przykłada się do prowadzonych postępowań – ocenia Przemysław Antas.

Wiceminister Rzeczkowska przywołała też dane dotyczące zabezpieczeń majątkowych, które Ministerstwo Sprawiedliwości przedstawiło 17 marca br. na posiedzeniu sejmowej komisji finansów publicznych. Wynika z nich, że od 2015 r. do 2019 r. systematycznie rośnie kwota zabezpieczonego mienia i to zarówno we wszystkich sprawach (od 1,5 mld zł do prawie 4 mld zł), jak i w tych, które trafiły do sądu (od 474 tys. zł do ponad 1 mld zł).