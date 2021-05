Objaśnienia zostały wydane na podstawie art. 14a par. 1 pkt 2 ordynacji podatkowej, co oznacza, że chronią tego, kto się do nich zastosuje.

Przykładowo Polak, który na co dzień pracuje w kraju na umowę o pracę, a podczas wakacji zarobił w Niemczech (i tam został odprowadzony podatek), musi rozliczyć się z całości tych dochodów w naszym kraju. Zastosuje przy tym metodę wyłączenia z progresją (przewidzianą w polsko-niemieckiej umowie), co oznacza, że wynagrodzenie uzyskane w Niemczech będzie zwolnione od opodatkowania w Polsce, ale wzięte pod uwagę przy ustaleniu stopy procentowej podatku obliczonego od polskiego wynagrodzenia za pracę.

Natomiast osoby, które nie mają miejsca zamieszkania w Polsce, odprowadzają podatek tylko do dochodów uzyskanych w naszym kraju. Przykładowo programistka, której miejsce zamieszkania dla celów podatkowych jest w Holandii, ale przyjechała do naszego kraju na pięć miesięcy, by świadczyć tu usługi polskiemu pracodawcy, zapłaci w Polsce podatek tylko od wynagrodzenia z tego tytułu. Pozostałe dochody ze źródeł przychodów położonych poza Polską nie podlegają opodatkowaniu w naszym kraju i nie wykazuje się ich w polskim zeznaniu podatkowym.

Z objaśnień wynika, że centrum interesów osobistych należy rozumieć jako miejsce, z którym podatnik posiada ścisłe powiązania osobiste. „W praktyce czynnikiem branym najczęściej pod uwagę jest obecność w Polsce współmałżonka, partnera lub małoletnich dzieci” – wskazał minister. W związku z tym – wyjaśnił – wyjazd do innego państwa wraz z całą rodziną spowoduje w większości przypadków przeniesienie centrum interesów osobistych do tego innego państwa. Natomiast gdy małżonek oraz dzieci pozostają w Polsce, zazwyczaj centrum interesów osobistych pozostaje na terytorium Polski.

Minister wyjaśnił to na przykładzie podatniczki, która od urodzenia jest zameldowana w domu rodziców w Katowicach, ale trzy lata temu wyjechała do Wielkiej Brytanii. Tam pracuje i mieszka z partnerem w wynajętym mieszkaniu. Tam też toczy się jej codzienne życie, tam uczęszcza do klubu fitness, do kina, do teatru, spotyka się z przyjaciółmi, jest objęta opieką medyczną. Do Polski wraca jedynie, aby odwiedzić rodziców. W takiej sytuacji – według MF – centrum interesów życiowych jest w Wielkiej Brytanii. Nie ma przy tym znaczenia, że podatniczka nie wymeldowała się z domu rodziców.