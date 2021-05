Jednym ze skutków opodatkowania spółek komandytowych jest zmiana źródła przychodów wspólników. Przychody ze spółki są zaliczane do zysków kapitałowych, a nie do przychodów z innych źródeł (w tym z działalności gospodarczej).

Skoro są to zyski kapitałowe, to są one traktowane jak dywidendy. Tym samym w grę może wchodzić tzw. zwolnienie dywidendowe (o ile są spełnione określone warunki – o czym dalej). Potwierdził to dyrektor KIS w interpretacji z 29 kwietnia br.