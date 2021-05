Wydana przez niego opinia zabezpieczająca dotyczy podatnika, który w 2020 r. chciał sprzedać kompleks nieruchomości składający się z prawa własności budynków, budowli i urządzeń wraz z prawem użytkowania wieczystego gruntów. W warunkach przetargu zastrzeżono, że nieruchomość zostanie wydana kupującemu w terminie 90 dni, licząc od końca miesiąca, w którym zawarta zostanie umowa sprzedaży. Do tej daty podatnik zobowiązał się opuścić nieruchomość i wydać ją nabywcy.

Strony transakcji uzgodniły, że skoro od zawarcia transakcji do faktycznego przejęcia nieruchomości upłyną ponad trzy miesiące, to:

Podatnik podał dwa zasadnicze argumenty przemawiające za taką kolejnością działań. Po pierwsze – tłumaczył – uzyska dzięki temu wyższą cenę. Po drugie – wyjaśnił – zakup całości już w 2020 r. byłby nieopłacalny dla kupującego, bo i tak nie mógłby on korzystać z nieruchomości peryferyjnych do czasu opuszczenia biurowca przez sprzedającego.

Szef KAS potwierdził, że podatnik uzyska korzyść podatkową, bo gdyby sprzedał całość nieruchomości w 2020 r., to nie mógłby rozliczyć całej straty podatkowej z lat poprzednich. Organ stwierdził też, że korzyść ta była jednym z głównych celów opisanych czynności.

Po drugie, nie doszukał się on sztuczności w działaniu podatnika. „Nie sposób przyjąć, że efekt czynności sprowadzający się do przesunięcia w czasie powstania zobowiązania podatkowego z tytułu sprzedaży nieruchomości będzie skutkował uzyskaniem stanu identycznego lub zbliżonego do stanu istniejącego przed dokonaniem czynności” – stwierdził organ.