Chodzi o wprowadzony od 1 stycznia 2021 r. obowiązek sporządzania i podawania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej przez największe firmy, o przychodach powyżej 50 mln euro, a także przez podatkowe grupy kapitałowe (art. 27c ustawy o CIT). Pierwszą taką strategię i informację o niej trzeba sporządzić za 2020 r., mimo że ubiegły rok już się skończył. Obowiązek ten trzeba wypełnić do końca 2021 r., o czym pisaliśmy w artykule „Jawność rozliczeń pełna pułapek” (DGP nr 238/2020). MF potwierdziło to w komunikacie na swojej stronie internetowej. Oznacza to więc, że do końca 2021 r. informację o strategii muszą opublikować firmy, u których rok podatkowy pokrywa się z kalendarzowym.