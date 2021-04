Oczywiście prawdą jest, że szara strefa także – bądź przede wszystkim – w branżach akcyzowych jest ogromna, a urzędnicy powinni mieć odpowiednie uprawnienia i kompetencje do realnej walki z oszustwami. Ale czy zmiany powinny się ograniczać wyłącznie do podwyżek kar? Dlaczego brak w nowych przepisach pewnego hamulca bezpieczeństwa, który np. wskazałby, że tak znaczna podwyżka wysokości nakładanych przez urzędników mandatów dotyczy określonych przestępstw, np. przywoływanego przez przedstawiciela MF przemytu. Bez takiego zastrzeżenia realne obawy mogą mieć wszyscy podatnicy. I jesteśmy skazani na zapewnienia typu „uczciwi nie mają się czego obawiać”, a z tym w praktyce bywa różnie.

Karalne będzie też samo przygotowanie do produkcji nielegalnych wyrobów, co pozwoli fiskusowi skuteczniej zwalczać nielegalne fabryki papierosów.

Najgłośniejszą nowością jest nowelizacja art. 48 par. 2 k.k.s. Obecnie wynika z niego, że urzędnicy fiskusa mogą nałożyć mandat karny maksymalnie w wysokości dwukrotności minimalnego wynagrodzenia (w 2021 r. jest to 5,6 tys. zł). Zmieni się to już jutro, a maksymalna wysokość mandatu wzrośnie do pięciokrotności minimalnego wynagrodzenia (14 tys. zł).

Wprawdzie plany takiej podwyżki resort finansów ujawnił jeszcze kilka lat temu, ale największe kontrowersje wzbudziły one dopiero, gdy nowe przepisy trafiły do parlamentu.

Fiskus będzie mógł też karać osoby, które podejmują „czynności zmierzające bezpośrednio do nabycia wyrobów akcyzowych stanowiących przedmiot czynu zabronionego”, i to nawet jeśli osoby te nie mają takiej świadomości, ale powinny były przypuszczać, że planują nabyć nielegalny towar (nowy art. 65 par. 2a i par. 2b k.k.s.). W pierwszym przypadku (świadomym) grozić będzie grzywna w wysokości do 360 stawek dziennych, a w drugim do 240 stawek dziennych.