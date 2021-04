Jeśli podatnik spełni te warunki, to może skorygować VAT już w momencie wystawienia faktury korygującej. Jeśli spełni je później, to będzie mógł skorygować VAT dopiero za ten okres rozliczeniowy, w którym warunki zostaną spełnione.

Jak czytamy w objaśnieniach, nowe zasady trzeba stosować również do faktur korygujących wystawianych na rzecz konsumentów, jeżeli zażądali oni wystawienia faktury do paragonu. Zmiany nie dotyczą natomiast transakcji udokumentowanych wyłącznie paragonem fiskalnym, dla których nabywca nie zgłosił żądania wystawienia faktury.

Minister wyjaśnił, że już do końca 2020 r. firmy uzgadniały i spełniały warunki niezbędne do obniżenia wynagrodzenia ustalonego między sobą. Nowe zasady wprowadzone 1 stycznia 2021 r. nadały jedynie tym uzgodnieniom określone skutki – wyjaśnił.

Minister przypomniał, że zgodnie z przepisem przejściowym nowelizacji stare zasady korekt in minus (obowiązujące do 31 grudnia 2020 r.) można stosować jeszcze do końca 2021 r., ale pod warunkiem, że sprzedawca uzgodni to na piśmie z nabywcą i to przed wystawieniem w bieżącym roku pierwszej faktury korygującej. Takie uzgodnienie może być w formie papierowej lub elektronicznej (nawet e-mail lub podpisany skan).