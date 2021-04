Przypomnijmy, że indywidualne konta podatkowe zostały wprowadzone z początkiem 2020 r. Podatnicy zostali wtedy zobowiązani do wpłacania na mikrorachunek przede wszystkim PIT, CIT i VAT, co wynikało wprost z ordynacji podatkowej. Teraz, w załączniku do rozporządzenia, minister określił szczegółowo rodzaje podatków, które mają być wpłacane na mikrorachunek.