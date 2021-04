Zmiany zostały wprowadzone szybko, było bardzo mało czasu na konsultacje. Uważam natomiast, że są one bardziej rewolucyjne niż nowelizacja w zakresie cen transferowych z 2017 r. Nakazują one poświęcać mnóstwo energii, czasu i środków na sporządzanie dokumentacji w tak absurdalnych sytuacjach, jak opisane w artykule DGP „Podatkowy absurd za kawę w raju”. Przepisy zawierają bowiem automatyczne domniemanie co do rozliczenia z rajem podatkowym. To absurd, bo przecież nie chodzi o sprzedaż np. cementu, samochodu, elektroniki (o wartości 0,5 mln zł rocznie) do raju, ale kontrahentowi np. z Niemiec, z Francji czy z Polski, i to niekoniecznie powiązanemu z podatnikiem. Z definicji takie transakcje są rynkowe, bo nikomu nie zależy na zaniżaniu cen. Zgadzamy się, że walka z rajami powinna mieć miejsce, ale nie w tak absurdalny sposób, jak to zrobiono. Wprowadzono instrumenty, które są nieadekwatne do celów. A jak wiadomo, cel nie uświęca środków.