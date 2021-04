Zmiana okazała się niezbędna z uwagi na trwającą od ponad roku pandemię COVID-19. KE wydała już wcześniej decyzję, zgodnie z którą do końca kwietnia 2021 r. kraje członkowskie mogą nie pobierać cła ani VAT od importu towarów niezbędnych do walki z koronawirusem. W grudniu 2020 r. zmieniono też przepisy dyrektywy VAT, aby kraje unijne mogły do końca 2022 r. nakładać preferencyjne stawki VAT na dostawę urządzeń medycznych diagnozujących wystąpienie koronawirusa i powiązanych z nimi usług do szpitali lub placówek medycznych lub przyznawać zwolnienie z prawem do odliczenia VAT zapłaconego na poprzednim etapie obrotu przy dostawie takich urządzeń diagnostycznych i powiązanych z nimi usług do szpitali lub placówek medycznych.