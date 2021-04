TEMAT: Rozliczenie roczne PIT i Rozliczenie roczne PIT i CIT

PROBLEM: Jak na sposób wypełnienia zeznania wpływają rozwiązania wprowadzone w związku z epidemią koronawirusa

Przy rozliczaniu klientów za 2020 r. należy wziąć pod uwagę szczególnie:

możliwość odliczenia straty za 2020 r. od dochodu za 2019 r., czyli wstecznie, poprzez korektę zeznania za 2019 r.,

konieczność poinformowania o rezygnacji z zaliczek uproszczonych przez małych podatników,

uwzględnienie w zeznaniu ulgi na złe długi, jeżeli klient będący wierzycielem nie skorzystał z niej przy obliczaniu zaliczek na podatek,

odzwierciedlenie darowizn przekazanych na przeciwdziałanie COVID-19 oraz darowizn tabletów i laptopów w załącznikach PIT/O oraz CIT-8/0.

Strata za 2020 rok

Zasadniczo, stosując przedcovidowe przepisy , stratę wyliczoną w zeznaniu za 2020 r. można byłoby odliczyć dopiero od dochodu za 2021 r. i maksymalnie kolejne cztery lata.

W ubiegłym roku jednak, ze względu na pandemię, wprowadzono inne rozwiązanie – możliwość odliczenia straty za 2020 r. w zeznaniu za 2019 r., a więc wstecznie, poprzez korektę poprzednio złożonego zeznania. Możliwość ta wynika z art. 38f ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1406; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 255; dalej: ustawa o CIT) oraz z art. 52k ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1426; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 464; dalej: ustawa o PIT). W tym celu muszą być spełnione łącznie dwa warunki:

1. Jeżeli klient jest podatnikiem PIT , to musiał ponieść w 2020 r. stratę z pozarolniczej działalności gospodarczej, a jeśli jest podatnikiem CIT, to musiał ponieść stratę w roku podatkowym, który rozpoczął się przed 1 stycznia 2020 r., a zakończył się po 31 grudnia 2019 r., lub rozpoczął się po 31 grudnia 2019 r., a przed 1 stycznia 2021 r.; tak więc w zakresie CIT nowa regulacja ma zastosowanie nie tylko do tych podmiotów, u których rok podatkowy pokrywa się z kalendarzowym 2020, lecz także do tych, u których rok podatkowy rozpoczął się jeszcze w 2019 r.;

2. Podatnik uzyskał w roku podatkowym, z którego chce rozliczyć stratę (a więc zasadniczo w 2020 r.), przychody niższe o co najmniej 50 proc. od przychodów uzyskanych w roku podatkowym bezpośrednio poprzedzającym ten rok (czyli w 2019 r.).

U podatników PIT mowa jest o 50-proc. spadku przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, a w odniesieniu do podatników CIT – o 50-proc. spadku przychodów, bez uściślenia, o które źródło przychodów chodzi. Ten brak uściślenia zarówno w odniesieniu do poniesionej straty, jak i spadku przychodów rodzi pytania, co było intencją ustawodawcy. Czy chodziło o możliwość odliczenia straty od sumy dochodów z dwóch źródeł: z zysków kapitałowych oraz z innych źródeł przychodów (w tym z działalności operacyjnej)? Czy może jednak wykazaną w zeznaniu CIT-8 lub CIT-8AB stratę należy odliczyć tylko od dochodu z tego samego źródła (z którego powstała strata)? Na to drugie wskazywałby art. 7 ust. 5 ustawy o CIT, który pozwala obniżyć o wysokość straty ze źródła przychodów dochód uzyskany z tego samego źródła. To ogólna zasada, która pozostaje niezmienna, niezależnie od COVID-19.

Chcąc odliczyć stratę, trzeba skorygować zeznanie złożone w ubiegłym roku za 2019 r. (lub za rok rozpoczęty w 2019 r.). Dzięki temu podatnik – klient biura rachunkowego będzie mógł dostać zwrot nadpłaconego za 2019 r. podatku. Należy jednak pamiętać, że jednorazowo można odjąć od dochodu za 2019 r. nie więcej niż 5 mln zł straty za 2020 r. Resztę straty za 2020 r. (nieodliczonej od dochodu za 2019 r.) będzie można odjąć na ogólnych zasadach, na podstawie art. 7 ust. 5 ustawy o CIT albo art. 9 ust. 3 albo art. 11 ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1905; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 255). Z tych ogólnych zasad wynika, że o wysokość straty ze źródła przychodów (w tym wypadku o wysokość straty nieodliczonej od dochodu za 2019 r.) podatnik może:

1) obniżyć dochód uzyskany z tego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że kwota obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50 proc. wysokości tej straty, albo

2) obniżyć jednorazowo dochód uzyskany z tego źródła w jednym z najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu lat podatkowych o kwotę nieprzekraczającą 5 mln zł; nieodliczona kwota podlega rozliczeniu w pozostałych latach tego pięcioletniego okresu, z tym że kwota obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50 proc. wysokości tej straty.

Rezygnacja z uproszczonych zaliczek

Jeżeli klient, będący małym podatnikiem, wybrał początkowo na 2020 r. uproszczoną formę wpłacania zaliczek, a potem z niej zrezygnował za miesiące marzec‒grudzień 2020 r. (ze względu na negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19), to należy pamiętać, by poinformować o tej rezygnacji właśnie teraz, w zeznaniu rocznym. Wymagają tego art. 52r ust. 3 ustawy o PIT oraz art. 38j ust. 3 ustawy o CIT.

Ulga na złe długi

Przy okazji wypełniania zeznań za 2020 r. warto przepytać klientów, czy w umówionym terminie otrzymali zapłatę od swoich kontrahentów. Jeżeli się okaże, że któryś z nich wciąż czeka na pieniądze, a nie skorzystał dotychczas z przysługującej mu w tym zakresie ulgi na złe długi w PIT lub w CIT, to nic nie stoi na przeszkodzie, by wykazać tę preferencję przy okazji rocznego rozliczenia. Podstawą do tego jest art. 26i ustawy o PIT lub art. 18f ustawy o CIT.

Ulga polega na zmniejszeniu wykazanej w zeznaniu podstawy opodatkowania lub zwiększeniu straty. Oprócz tego należy wypełnić odpowiedni załącznik do zeznania; jest to PIT/WZ lub CIT/WZ (ewentualnie CIT/WZG będący załącznikiem do zeznania CIT-8AB).

Co prawda, we wspomnianych art. 26i ustawy o PIT lub art. 18f ustawy o CIT mowa jest o uldze przysługującej po 90 dniach od upływu terminu zapłaty określonego na fakturze (rachunku) lub w umowie, ale obecnie z powodu pandemii wierzyciele nie muszą czekać tak długo. Mogą zmniejszyć u siebie podstawę obliczenia podatku dochodowego (lub zwiększyć stratę podatkową) już po 30 dniach, co wynika z art. 52w ust. 1 ustawy o PIT oraz art. 38o ustawy o CIT. Nie ma w tym zakresie żadnych dodatkowych warunków.

W zeznaniu rocznym wykazuje się również wartość wierzytelności pozostałą do rozliczenia w kolejnych latach podatkowych, nie dłużej niż przez okres trzech lat (zgodnie z art. 26i ust. 3 ustawy o PIT oraz art. 18f ust. 3 ustawy o CIT). Dotyczy to sytuacji, gdy wartość zmniejszenia podstawy obliczenia podatku jest wyższa od tej podstawy.

Jeśli natomiast klient biura rachunkowego jest dłużnikiem swoich kontrahentów, to co do zasady należałoby zwiększyć w jego zeznaniu rocznym podstawę opodatkowania lub zmniejszyć stratę o niezapłacone w ciągu 90 dni zobowiązania handlowe. Obowiązek ten wynika z tych samych przepisów art. 26i ustawy o PIT oraz art. 18f ustawy o CIT. Ale uwaga: wymóg ten został zniesiony w 2020 r., i to aż do końca roku kalendarzowego, w którym odwołany zostanie stan epidemii. Wynika to z art. 52q ustawy o PIT oraz art. 38i ustawy o CIT. Należy jednak pamiętać, że z obowiązku zwiększenia podstawy opodatkowania lub zmniejszenia straty są zwolnieni tylko ci dłużnicy, którzy mają co najmniej 50-proc. spadek przychodów w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku podatkowego (wyjątki od tego wymogu są nieliczne). Jeżeli klient biura rozpoczął dopiero w 2020 r. prowadzenie działalności, to 50-proc. spadek przychodów oblicza się w stosunku do średnich przychodów uzyskanych w ubiegłym roku.

Bardziej problematyczne może być wypełnienie zeznania klientowi, który korzysta równolegle z ulgi IP Box, czyli uzyskuje dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, a jednocześnie zmniejsza (jeśli jest wierzycielem) bądź zwiększa (jeżeli jest dłużnikiem) podstawę opodatkowania. W tym wypadku bowiem mamy dwa rodzaje dochodu: jeden, który jest opodatkowany stawką 5 proc., i drugi, który jest opodatkowany na zasadach ogólnych (według stawek 17 proc. i 32 proc. PIT albo 19 proc. lub 9 proc. CIT). W takiej sytuacji należy przenieść z załącznika PIT/WZ lub CIT/WZ (CIT/WZG) do formularza zeznania rocznego wartości odpowiednio pomniejszone o wartości ujęte w PIT/IP lub w CIT/IP. Ten sam mechanizm należy zastosować odpowiednio przy zmniejszaniu i zwiększaniu strat podatkowych.

Na marginesie przypomnijmy, że nie zmieniły się zasady ulgi na złe długi w VAT, i to w odniesieniu zarówno do wierzycieli, jak i dłużników. Tu nadal obowiązuje termin 90-dniowy.

Więcej odliczeń dla hojnych

Najwięcej zauważalnych zmian przy wypełnianiu zeznań za 2020 r. dotyczy odliczania darowizn przekazanych na przeciwdziałanie COVID-19 oraz w formie tabletów i laptopów. Znajduje to odzwierciedlenie w załącznikach PIT/O oraz CIT-8/0.

Jeśli chodzi o darowizny przekazane w 2020 r. na przeciwdziałanie COVID-19, to należy pamiętać, że obdarowanymi musieli być:

podmioty wykonujące działalność leczniczą, wpisane do wykazu, o którym mowa w art. 7 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. poz. 1842; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 180; dalej: ustawa o COVID-19),

Agencja Rezerw Materiałowych,

Centralna Baza Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych,

domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, noclegownie, schroniska dla osób bezdomnych, w tym z usługami opiekuńczymi, ośrodki wsparcia, rodzinne domy pomocy oraz domy pomocy społecznej,

Fundusz Przeciwdziałania COVID-19.

Darowizny przekazane tym podmiotom:

od stycznia do końca kwietnia 2020 r. oraz od października do grudnia 2020 r. są odliczane w kwocie odpowiadającej 200 proc. wartości darowizny,

w maju 2020 r. są odliczane w kwocie odpowiadającej 150 proc. wartości darowizny,

od czerwca do końca września 2020 r. są odliczane w kwocie odpowiadająca 100 proc. wartości darowizny.

Odliczyć można także darowizny na przeciwdziałanie COVID-19 przekazane przy udziale organizacji pożytku publicznego. Jest to możliwe, jeżeli:

darowizna została przekazana przez podatnika organizacji pożytku publicznego, a następnie przez tę organizację podmiotom wykonującym działalność leczniczą (wpisanym do wykazu, o którym mowa w art. 7 ustawy o COVID-19), Agencji Rezerw Materiałowych, Centralnej Bazie Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych w okresie od stycznia do końca maja 2020 r., oraz

organizacja pożytku publicznego przekazała podatnikowi pisemną informację o miesiącu przekazania środków pochodzących z darowizny oraz o nazwie podmiotu, na rzecz którego te środki zostały przekazane.

Jeżeli darowizna została przekazana przy udziale OPP w okresie do stycznia do kwietnia 2020 r., to odliczyć można kwotę odpowiadającą 200 proc. wartości darowizny, a jeśli została przekazana w maju ub.r. – to odliczenie wynosi 150 proc. wartości darowizny.

Należy pamiętać, że u osób fizycznych odliczenie darowizn na przeciwdziałanie COVID-19 przysługuje tylko podatnikom rozliczającym się według skali podatkowej (17 proc. i 32 proc.) oraz przedsiębiorcom, którzy wybrali liniową stawkę 19 proc. Zatem przekazanych na ten cel darowizn nie można odliczyć w zeznaniu PIT-39 (ponieważ podatek od dochodu ze sprzedaży nieruchomości jest obliczany na odrębnych zasadach, zgodnie z art. 30e ustawy o PIT).

Odrębny rodzaj odliczeń, który przysługiwał w 2020 r., dotyczył darowizn w formie tabletów i laptopów przekazanych w 2020 r.:

organom prowadzącym placówki oświatowe, w szczególności szkoły, uczelnie, placówki opiekuńczo-wychowawcze,

organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057) lub operatorowi Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, z przeznaczeniem na cele dalszego nieodpłatnego przekazania organom prowadzącym placówki oświatowe lub placówkom oświatowym.

Odliczenie to przysługuje, pod warunkiem że podarowane komputery są przenośne (a więc są to tablety lub laptopy), kompletne, zdatne do użytku i wyprodukowane nie wcześniej niż trzy lata przed dniem ich przekazania.

Jeżeli podatnik – klient biura rachunkowego przekazał je w darowiźnie: